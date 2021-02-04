live Человек имеет право Live. Судебный конвейер? Операция "выселение"
Протесты, судебный конвейер и новые санкции. Госдума ужесточила наказания за неповиновение полицейским. Аресты участников протестных акций продолжаются. Операция выселение. В Москве возобновились массовые выселения людей из ведомственных квартир и общежитий. Что предлагают взамен.
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