На Леонида Волкова завели дело о вовлечении подростков в протесты

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета.

По версии следствия, Волков, достоверно зная, что протестные акции 23 января не согласованы, за несколько дней до их проведения разместил на ютьюбе публикации "с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах".

21 января Волков публиковал на своем личном канале только одно видео под названием "Как нам вытащить Навального из тюрьмы?", в котором призывал выйти на улицы и потребовать освобождения Навального. При этом Волков ничего не говорил о возрасте, а только отмечал, что нужен каждый человек.

За день до митинга 23 января МВД утверждало, что Волков дал "указание" координаторам штабов "максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан" на акции.

27 января в своем фейсбуке Волков призвал родителей несовершеннолетних попросить подростков остаться дома, а не ходить на ближайшую протестную акцию, которая запланирована на 31 января. Он назвал "придуманной темой" вовлечение детей в политику, в котором власти обвинили Алексея Навального и его соратников, а неравнодушие детей к происходящему в стране "нормальным".

Прокуратура Москвы уже предупредила пять российских и иностранных интернет-компаний, а также шесть физических лиц о "негативных последствиях" участия в акциях 31 января.

Леонид Волков уехал из России в августе 2019 года после митингов за честные выборы в Мосгордуму.