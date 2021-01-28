Корреспондента "Свободы" Артёма Радыгина отвезли на допрос

В Москве в четверг был задержан внештатный корреспондент Радио Свобода Артём Радыгин. Об этом сообщил его знакомый, бывший обвиняемый по "московскому делу" Самариддин Раджабов. Как сообщил Раджабову Радыгин, его "увезли на допрос по делу Алексея Навального". Он также сообщил, что находится в статусе свидетеля.

Впоследствии Радыгина отпустили, вручив повестку на допрос. Речь идёт о деле о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По этому делу, возбуждённому в связи с несогласованной акцией 23 января в Москве, накануне прошли обыски у более 10 сторонников Алексея Навального, а также журналистов. Четыре человека задержаны как подозреваемые – это брат Навального Олег, Любовь Соболь, Мария Алёхина и Олег Степанов.