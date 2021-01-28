"Целью обысков было устрашение". Власти накануне новых протестов

Брат Алексея Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и глава профсоюза медиков "Альянс врачей" Анастасия Васильева задержаны в Москве на сорок восемь часов как подозреваемые по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили соратник главы Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов. В течение двух суток задержанным должны избрать меру пресечения.

В среду в Москве полиция и сотрудники Следственного комитета провели как минимум пятнадцать обысков у близких и сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина". В частности, был проведен обыск в квартире Любови Соболь, после чего её доставили в Главное следственное управление МВД по Москве. Во время допроса Соболь спрашивали, знакома ли она с несколькими десятками людей. Это следует из протокола, фрагмент которого опубликовал её адвокат Владимир Воронин.

В списке 37 человек, среди которых соратники Алексея Навального, а также актёры, которые записывали ролики в поддержку политика. Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Соратник Алексея Навального Владимир Ашурков в интервью телеканалу Настоящее Время рассказал, что, несмотря на массовые аресты сотрудников ФБК в России, работа по организации протестов в российских городах будет продолжена:

Очевидно, это компания политического давления

– Очевидно, что это кампания политического давления, связанная с массовыми акциями, которые состоялись в прошедшую субботу, и с продолжением, которое планируется в это воскресенье. Мне кажется, довольно наивно и неправильно ориентироваться на какие-то проценты [преследуемых]. Мы видим, что практически все члены нашей команды, что в Москве, что в регионах, подвергаются какому-то давлению. И у него целый спектр: меня и, допустим, [сотрудника отдела расследований ФБК] Никиту Кулаченкова выдавили из страны; [ведущего YouTube-канала "Навальный.Live"] Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю, [брат Алексея] Олег Навальный, хотя он не вовлечен в политическую деятельность, отсидел 3,5 года.

Самому Навальному достается больше всех: его чуть не убили, и теперь он в заключении, и неизвестно, сколько там пробудет. Так что, если отвечать честно на вопрос, какая часть команды подвергается преследованиям в том или ином виде, то ответ, наверное, будет: сто процентов, – сообщил Владимир Ашурков.

В среду после допроса на Любовь Соболь надели наручники и увезли в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки его брата Алексея. Сообщалось, что младший брат оппозиционного политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь, и её выламывали.



В тот же день на 48 часов была задержана участница группы Pussy Riot Мария Алехина как подозреваемая по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Геннадий Федоров.

По этому же делу на двое суток задержана и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Об этом радио Свобода рассказал ее адвокат Дмитрий Джулай, отметив, что полиция долго не допускала его в квартиру Васильевой:

Меня долго не впускали, в ходе обыска был ряд нарушений

– На момент обыска Анастасия находилась в статусе свидетеля. Когда я прибыл к ее квартире, меня долго не пускали, пока мы уже не начали вместе с ней кричать, я с площадки, она из квартиры, и в конце концов, меня пропустили на обыск. В ходе обыска был ряд нарушений, например, одна из понятых призналась, что она дважды выходила из квартиры. Это была соседка из соседней квартиры, у нее маленький ребенок. Это, естественно. нарушение, данный факт был мною зафиксирован на диктофонную запись, и она была передана юристам ФБК. Также один из сотрудников полиции неоднократно выходил из квартиры, так что мог что-то принести или унести, что тоже вызывает сомнения в законности обыска. Также понятые на момент обыска находились в коридоре, когда я зашел, а сотрудники полиции находились в комнатах, то есть понятые не наблюдали за их действиями.

– Что конкретно изъяли у Анастасии в ходе этого обыска и что ей инкриминируют?

У нее изъяли телефоны детей, кучу сломанных телефонов, договор с оператором сотовой связи

– Они у нее изъяли телефоны детей, кучу сломанных телефонов, разбитые часы Эппл, поломанный планшет, какие-то пустые флешки, как сказала Анастасия, и какой-то старый жесткий диск от компьютера 2015 года. В общем, ничего по существу они не изъяли. Зачем-то еще изъяли договор сотовой связи с оператором сотовой связи.

– И что ей грозит в рамках этого уголовного дела?

– Максимальное наказание по данной статье, которая ей вменяется – часть 1-я, статья 236 УК – до двух лет лишения свободы. Но поскольку она ранее не судима и не привлекалась, а статья небольшой тяжести, по идее, ей не должны дать лишение свободы.

– Вам понятны дальнейшие действия правоохранительных органов?

Целесообразность ее задержания мне непонятна

– Анастасия сейчас задержана в порядке 91-й статьи УПК на 48 часов. При этом статья, по которой она подозревается, часть 1-я 236-й статьи, наказание там до двух лет лишения свободы. То есть данная статья не подразумевает избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Значит, по истечении 48 часов Анастасия должна быть отпущена домой. Поэтому целесообразность ее задержания мне непонятна. Кроме того, что это просто мелкая месть за ее правозащитную деятельность – закрыть хотя бы на двое суток, – рассказал адвокат Дмитрий Джулай.

В ФБК сообщили, что большинство обысков проводилось в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.

Ранее правоохранительные органы выдворили в Беларусь юриста ФБК Владлена Лося, который рассказал о своих злоключениях телеканалу Настоящее Время. Сначала сторонника Навального, белорусского гражданина, задержали на трое суток, а после окончания ареста снова задержали, вывезли на границу Беларуси в наручниках с мешком на голове и запретили въезд в Россию на пять лет. На родине его задерживать не стали. По словам Лося, он намерен продолжить свою работу без возможности вернуться в Беларусь:

Я все время ехал в наручниках, на голове был мешок

– Меня везли 10 с половиной часов. Я должен был покинуть территорию Российской Федерации до полуночи, иначе я бы нарушил требования о добровольном оставлении России и ко мне можно было бы применить депортацию. Собственно, так все и произошло. После того как наступили следующие сутки, меня привезли на российско-белорусскую границу и там уже передали белорусским милиционерам. В самом микроавтобусе я все это время ехал в наручниках, мои руки были пристегнуты к сиденью, которое было впереди меня. И все это время на мне был мешок, и сотрудники, которые меня сопровождали, очень опасались, когда я хотя бы подносил руки к этому мешку, и всячески просили этого не делать.

– С мешком на голове даже сложно дышать, да еще и 10 часов.



– Да, это неприятно, много всяких плохих мыслей лезет в голову, но я с этим, к сожалению, ничего не мог поделать, и сотрудники никак не хотели мне помогать и облегчать мою жизнь.



– Эти все 10 с половиной часов были без остановок? Вас даже не отпускали в туалет?

Все делалось для того, чтобы вы въехали на границу после полуночи

– У нас было очень много остановок, и как раз все эти остановки делались специально для того, чтобы мы въехали на границу после полуночи. От спецприемника до границы ехать где-то пять часов – мы, соответственно, ехали 10. Мы останавливались больше пяти раз, остановки были больше чем по полчаса. Я слышал, как, видимо, главный в этой машине сказал: "Еще остался час", – чтобы все потерпели.



–​ Расскажите, пожалуйста, как вас отпустили?

Мне запрещен въезд в Российскую Федерацию на пять лет

– Когда мы приехали на границу, меня завели в будку пограничников, там мне зачитали уведомление о том, что я депортирован в связи с тем, что нарушил срок на добровольный выезд, и мне запрещен въезд в Российскую Федерацию на пять лет. После этого меня препроводили к белорусским милиционерам, которые стояли неподалеку. Они встретили меня довольно радушно. Взяли мой паспорт, спросили, куда я еду, есть ли у меня деньги, есть ли связь. Я сказал: "У меня все есть, я справлюсь, спасибо вам большое". На этом официальная часть закончилась, и машина милиции просто уехала.

–​ Никаких объяснений не было, почему вам запрещен въезд в Россию?



– Въезд мне запрещен в связи с делами об административных правонарушениях, которые были заведены на меня в Казани в конце августа и начале сентября прошлого года. Мы проводили там съемку объектов недвижимости, которая принадлежит президенту Республики Татарстан и его семье.

–​ А вы ожидали, что белорусские силовики вас не задержат?



– Я ожидал как раз, что меня белорусские силовики задержат.



– А почему они вас не задержали, как считаете?

За мной все время была слежка

– Честно говоря, я не знаю, с чем это связано. Возможно, просто не было команды, возможно, тот, кто должен был принимать решение, уже спал к тому времени, когда меня передавали. Но в целом меня потом силовики сопровождали вплоть до аэропорта. Я в ту же ночь вылетел из Беларуси. Я видел, что все это время за мной была слежка на двух гражданских машинах и люди, которые ехали со мной до аэропорта, меня сопровождали вплоть до регистрации и зоны досмотра.



–​ Каков план ваших дальнейших действий? Как вы будете в дальнейшем сотрудничать с Фондом борьбы с коррупцией, находясь за границей России?

Главная наша работа - помощь задержанным на митингах

– Я буду так же делать свою работу, которую могу сделать удаленно. Сейчас наша главная работа – это помощь задержанным на митингах. Мы традиционно оказываем помощь с обжалованием постановлений суда и с оплатой штрафов, и с помощью в подготовке жалоб в Европейский суд по правам человека. Это большой пласт работы, который затягивается в среднем больше чем на год. Поэтому сейчас основная работа именно в этом, – рассказал выдворенный из России юрист ФБК Владлен Лось.



Также сотрудники силовых структур пришли в квартиру жены Навального Юлии на Автозаводской, в студию канала "Навальный LIVE" и в офис ФБК. В квартиру Юлии Навальной некоторое время не пускали адвоката Веронику Полякову. В среду же, по данным ФБК, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш вывезли из спецприёмника на обыск в её квартире.

Одновременно следственные действия организованы у сотрудника ФБК Георгия Албурова, в квартире отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, у матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной Натальи, у пресс-секретаря "Гражданского общества" Егора Илюшкина. С обыском пришли по месту прописки главы "Медиазоны" Сергея Смирнова, но в квартире оказалась только его пожилая мама:

Маме 71 год, она не очень разбирается в процессуальных действиях

– Мне позвонила мама и сказала, что пришли с обыском. В рамках какого дела, она, конечно, не сообщила – маме 71 год, она, к сожалению, не очень разбирается в процессуальных действиях. Могу только предполагать, что обыск проходил в рамках той самой 236-й статьи, тем более я есть во всех списках. Никаких особенных действий я по этому поводу не планирую. Буду писать о том, что происходит, в своих твитах, своих постах, других средств у меня нет. Этим людям трудно залезть в голову – думаю, они очень недовольны протестной активностью, тем, что люди выходят на улицы. Они считают, что надо запугать какую-то часть общества, которая у них ассоциируется с протестом, – полагает Сергей Смирнов.



Сам Алексей Навальный арестован на месяц и содержится под стражей в следственном изоляторе "Матросская Тишина". Его обвинили в нарушении испытательного срока по уголовному делу 2012 года. Олег Навальный тогда был осуждён по тому же делу и приговорён к 3,5 годам колонии.

"МБХ медиа" написало в среду об обыске в Москве, в квартире пресс-секретаря муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна. Также издание сообщило о визите полицейских в квартиру члена федерального комитета Либертарианской парии Игоря Ефремова. По словам пресс-секретаря партии Александра Гуда, обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК).

Адвокат Ирина Бирюкова полагает, что массовые обыски у активистов протестного движения, которые прошли с процессуальными нарушениями, проведены с целью давления на сторонников Навального и запугивания тех, кто хочет выйти на акции протеста 31 января:

Не впускать адвоката, если он явился - недопустимое нарушение

– С юридической точки зрения там были, естественно, нарушения. Я не могу сказать по всем конкретно обыскам, потому что по всем обыскам не было подробной информации. Из той, что была, ясно, что основное нарушение – это недопуск адвоката, который уже явился. Понятно, что следственные органы не обязаны ждать адвоката при обыске, но если адвокат явился, не пускать его – это, безусловно, нарушение. Кроме того, само дело возбуждено по каким-то надуманным основаниям: нарушение санитарных норм. Это тоже вызывает недоумение. Я уже смеялась над этим на своей странице в ФБ: что они намеревались там найти – использованные тесты на коронавирус? При этом, если я правильно видела, они изымали технику. Как уголовное дело, возбужденное по нарушению санэпиднорм, связано с техникой? Понятно, что цель была – изъять всю технику, все телефоны, USB и так далее. Я думаю, они искали совершенно другую информацию, и это было, скорее всего, только прикрытие.

–​ Что же было целью этих обысков?

Целью обысков было устрашение

– Вообще обыски у нас могут проводиться как по судебному решению, так и по постановлению следователей, если это неотложный обыск. Судя по тому, что были обыски примерно в одно и то же время, скорее всего, никаких судебных решений не было, а было постановление следователя о проведении неотложного обыска. Поэтому они и накрыли всех в одно время. А потом будут узаконивать эти обыски уже через суд. Все это возмутительно с точки зрения закона. Целью, конечно, было устрашение. ФБК анонсировали еще один митинг в эти выходные, и это связано с устрашением. Причем не столько сотрудников ФБК, потому что, мне кажется, их уже ничем не напугать, а устрашением тех, кто планировал их поддержать. Возбужденные эти 20 с лишним дел, срочные обыски, задержания, аресты – я думаю, это связано именно с тем, чтобы люди просто не выходили на улицу. ​

–​ Насколько эффективны эти действия с этой точки зрения?

Люди готовятся. Все эти действия их просто злят

– Я думаю, что они не слишком эффективны. Мне как юристу сейчас поступает масса вопросов во все личные мессенджеры. Люди готовятся. Все эти действия их просто злят. Мы обсуждали ситуацию с коллегами и пришли к практически единогласному мнению: если бы власть отпустила это все, не делала каких-то активных движений, все было бы намного тише, намного проще. Люди прошлись бы, покричали, друг друга поддержали, и на этом все. А такие активные и очень агрессивные незаконные действия с причинением вреда гражданам наоборот, только злят. И судя по тем вопросам, которые мне приходят, даже люди, которые 23-го не выходили или вообще никогда в жизни не выходили, планируют выходить и спрашивают, как лучше подготовиться: что с собой иметь, как себя вести, если они будут задержаны, – сообщила адвокат Ирина Бирюкова.