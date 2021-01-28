Глава RT Симоньян в Донецке: "Россия-матушка, забери Донбасс домой"

Главный редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке, организованном поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой "ДНР", фактически призвала к включению украинского Донбасса в состав России.
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой" - заявила в частности Симоньян. Кроме неё, в форуме приняли участие другие россияне - её муж, режиссёр, ведущий программы "Международная пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, депутат Госдумы Андрей Козенко.
В МИД Украины заявили, что ведомство инициирует запрет въезда в страну для Кеосаяна в связи с посещением не контролируемой Киевом украинской территории. Там также напомнили, что Симоньян и Бабаян "уже давно" невъездные.
На форуме в Донецке глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин представил доктрину "Русский Донбасс", которой намереваются руководствоваться сепаратисты. "ДНР" и "ЛНР" в ней в частности именуются "русскими национальными государствами". Также заявлено, что сепаратисты хотят установить свой контроль над всеми территориями Донецкой и Луганской областей Украины. При этом непосредственно о вхождении в состав России в документе не говорится.
Официальная Москва подчёркивает, что считает территории, подконтрольные "ДНР" и "ЛНР", частью территории Украины, и выступает за Минские соглашения, которые предусматривают урегулирование начавшегося в 2014 году конфликта на базе сохранения территориальной целостности Украины. При этом Россия поддерживает сепаратистов, направляя им как гуманитарную помощь, так и, по многочисленным свидетельствам, вооружение и боеприпасы, а также участвуя в боевых действиях непосредственно. Кроме того, власти России начали выдавать паспорта жителям Донецкой и Луганской областей Украины. По словам депутата Козенко, российское гражданство по упрощенной схеме получили уже более 400 тысяч граждан Украины.
Украина считает неподконтрольные ей территории Донбасса "временно оккупированными" Россией.
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