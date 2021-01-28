ОНК сообщила об избиении тиктокера Лакеева при задержании

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович сообщила, что тикток-блогера Константина Лакеева избили при задержании. По её словам, следов от побоев не осталось.
Литвинович сообщила, что Лакеева в Следственном комитете "почти беспрерывно допрашивали", и две ночи он был вынужден спать на стуле. Член ОНК также написала о том, что тиктокера не кормили, а еду ему передавал адвокат.
По словам Литвинович, в следственном изоляторе на Петровке, 38 Лакеева поместили в одну камеру с человеком, у которого уже была судимость. Это нарушает статью 33 закона "О содержании по стражей". Члены ОНК требуют рассадить их, а также выдать тиктокеру тапочки и зубную щётку.
Лакеев был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 27 января. После задержания он перестал выходить на связь. Его обвиняют в нападении на служебный автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве 23 января. В социальной сети TikTok у Лакеева больше 800 тысяч подписчиков.
Нападение на автомобиль с номерами АМР и мигалкой, принадлежащий ФСБ, произошло на Цветном бульваре 23 января во время несогласованных акций протеста. Сообщалось, что водитель пострадал. Следственный комитет возбудил дела о хулиганстве и порче имущества.
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