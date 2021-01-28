Расследование Навального о "дворце Путина" набрало 100 млн просмотров 

Фильм-расследование Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина" набрал 100 миллионов просмотров на ютьюбе, сообщил директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на внутреннюю статистику видеохостинга.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком 19 января. Фильм был сделан ещё до ареста Алексея Навального.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю. Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени, и в ходе ремонта строятся новые объекты.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью" и "компиляцией". Позже сам президент, выступая перед студентами, заявил, что дворец никогда не был на него оформлен и не принадлежал его близким родственникам.

В ответ в Фонде борьбы с коррупцией отметили, что ни сват президента Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий стройкой двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов в силу семейного кодекса России действительно не относятся к близким родственникам. "Видимо в голове Путина существует какой-то воображаемый суд, на который он придёт и скажет: а я вас не обманывал, я так сформулировал, что всё правда", – предположили в ФБК.