Фонд борьбы с коррупцией ответил на заявления Путина о дворце 

Фонд борьбы с коррупцией на сайте своего руководителя Алексея Навального, находящегося в заключении, прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что дворец стоимостью около миллиарда долларов под Геленджиком никогда не был на него оформлен и не принадлежал его близким родственникам.

В ФБК отметили, что в расследовании о дворце президента России Навальный "два часа разными словами объяснял одну и ту же мысль: друзья построили Путину секретный дворец, оформили на подставных лиц, создали целую инфраструктуру, чтобы никто никогда не узнал реального хозяина, на президента ничего не оформляется, всё записано на его доверенных лиц, и Владимир Путин ровно эту мысль и повторил".

Также в фонде обратили внимание на уточнение президента России, что именно его "близкие родственники" не имеют и не имели отношения к дворцу. "Это в Путине проснулся юрист", – пояснили в ФБК, отметив, что ни сват президента Николай Шамалов, на которого был оформлен дворец, ни управляющий стройкой двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов в силу семейного кодекса России действительно не относятся к его близким родственникам. "Видимо в голове Путина существует какой-то воображаемый суд, на который он придёт и скажет: а я вас не обманывал, я так сформулировал, что всё правда", – предположили в Фонде борьбы с коррупцией.

"Лучшим ответом" Путина в ФБК назвали фразу президента о графическом рисунке, опубликованном в расследовании, на котором Путин якобы купается в дворцовом бассейне. "Президент самой большой страны в мире, лидер сверхдержавы, великий стратег и геополитик подумал, что этот рисунок – фотография, и начал доказывать, что это монтаж. Освоение дальнего космоса? Нанотехнологии? Наука? О чём вы, человек не может отличить фотографию от нарочито плохо сделанного рисунка", – отметили в ФБК и резюмировали, что за семь минут своей речи Путин по-настоящему "не опроверг ни единого факта" из расследования.

Расследование ФБК о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком было опубликовано 19 января – в день ареста главы фонда Алексея Навального и заключения его в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Навальный и ФБК утверждают, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю и множество других дорогостоящих объектов для отдыха. За неделю фильм-расследование набрал свыше 90 миллионов просмотров на ютьюбе.

Во вторник Владимир Путин ответил на вопрос о дворце, общаясь со студентами. Он сказал, что недвижимость не принадлежит ни ему самому, ни его "близким родственникам", назвав расследование ФБК "компиляцией", но так и не назвав владельцев объекта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет права озвучивать, кому принадлежит дворец, отметив лишь, что это "некие предприниматели".