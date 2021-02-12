Лицом к событию. Отравленная политика Кремля

Куда ведут Россию методы Владимира Путина? Альтернатива ли Алексей Навальный? Политическую ситуацию в России и мире после разгона акций в поддержку Алексея Навального обсуждают председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший и политолог Аббас Галлямов. Ведет передачу Михаил Соколов.
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