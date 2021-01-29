ЕС может заблокировать поставки вакцины Pfizer Великобритании

Евросоюз может заблокировать экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в ответ на срыв поставок британско-шведского препарата AstraZeneсa. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Как утверждается, Брюссель намерен предпринять срочные меры по обеспечению вакциной жителей Евросоюза.

По данным журналистов, о возможной блокировке поставок в Великобританию глава Евросовета сообщил лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции. В разговоре с ними Мишель отметил, что уже направил соответствующее предложение главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, пишет The Independent.

AstraZeneсa неожиданно для Брюсселя объявила о задержке поставок в ЕС 22 января, спровоцировав "вакцинную войну". При этом компания гарантировала поставки своего препарата Великобритании. В AstraZeneсa объяснили своё решение тем, что контракт с Евросоюзом был заключён позднее. В ЕС не исключают, что часть вакцин, предназначенных для Евросоюза, компания продаёт за пределы ЕС. AstraZeneсa обвинения отвергает.

Лондон утверждает, что сможет отправить препараты от коронавируса после того, как будут привиты наиболее уязвимые слои населения. Согласно договорённостям, ЕС должен был направить в Великобританию 40 миллионов доз вакцин.

Еврокомиссия подписала контракты на поставку более двух миллиардов доз препарата от коронавируса с восемью производителями. На сегодняшний день вакцинация населения ЕС ведётся только препаратом Pfizer/BioNTech. Его производят в Бельгии.

В Евросоюзе проживает 450 миллионов человек. Прививку от COVID-19 получили менее восьми с половиной миллионов – главным образом врачи, соцработники и пожилые люди.

Число заболевших с начала пандемии коронавируса в странах Евросоюза приближается к 19 миллионам, умерли почти 450 тысяч пациентов. В большинстве стран введены жёсткие ограничения.