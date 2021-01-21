Венгрия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Венгрия стало первой страной Евросоюза, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает агентство Reuters.

Венгерский фармацевтический регулятор одобрил российскую вакцину для экстренного использования. Это было сделано, несмотря на то, что Европейский союз пока не разрешил применение "Спутник V" на своей территории.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию "Спутника V" в Венгрии. В пресс-релизе РФПИ говорится, что вакцину зарегистрировали "в рамках ускоренной процедуры", основываясь данных клинических исследований "Спутник V" в России.

Также в Венгрии одобрили использование вакцины компании AstraZeneca.

Препарат "Спутник V", разработан центром имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована в России 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей.

Препарат также был одобрен в Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" привиты уже полтора миллиона россиян. Эта оценка вызывает серьёзные вопросы у экспертов, отмечающих, что они не видят следов массовой вакцинации. Создатели вакцины "Спутник V" сообщают, что её эффективность составила 91,4% на основании данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента препарата.