В Москве судят задержанных по "санитарному делу"

В Тверском суде Москвы в пятницу избирают меры пресечения для задержанных по так называемому санитарному делу, возбужденному после акций 23 января в поддержку Алексея Навального.

Юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Олега Навального, координатора московского штаба политика Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву обвиняют в том, что участники акций нарушили санитарно-эпидемиологические ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Журналистов, которые собираются у здания суда, на заседания не пустят из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщил в твиттере глава ФБК Иван Жданов, следствие намерено просить суд об избрании всем подсудимым максимально жесткой меры пресечения, возможной по вменяемой им статье — домашнего ареста.

Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено на следующий день после акций протеста. 27 января по этому делу полицейские и следователи провели обыски у двух десятков соратников Навального и активистов. После обысков и допросов Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алехину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. 28 января в деле появился пятый подозреваемый — Олег Степанов.

По версии следствия, "неустановленные лица" в период с 18 по 23 января призывали через соцсети к участию в акции в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве. Следствие утверждает, что следуя призыву в центр Москвы приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом тогда заявил, что на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Статья Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.