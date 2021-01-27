Олег Навальный и Любовь Соболь задержаны на 48 часов 

Родной брат Алексея Навального Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержаны в Москве на сорок восемь часов как подозреваемые по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили ближайший соратник главы ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов. В ближайшие часы задержанных поместят в изолятор временного содержания на улице Петровка, а в течение двух суток им должны избрать меру пресечения.
В среду в квартире Соболь был проведён обыск, после чего её доставили в Главное следственное управление МВД по Москве. В свою очередь Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки Алексея Навального. Сообщалось, что младший брат оппозиционного политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь и её выламывали.
В среду полиция и сотрудники Следственного комитета России провели как миниум пятнадцать обысков у близких и сторонников Алексея Навального, находящегося в следственном изоляторе "Матросская тишина".
В ФБК сообщили, что большинство обысков проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.
- 23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать, в большинстве случаев сославшись на санитарные ограничения, введённый в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи – в Москве.
- Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.
- Штаб Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.
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