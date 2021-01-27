Олег Навальный и Любовь Соболь задержаны на 48 часов 

Родной брат Алексея Навального Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержаны в Москве на сорок восемь часов как подозреваемые по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщили ближайший соратник главы ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов. В ближайшие часы задержанных поместят в изолятор временного содержания на улице Петровка, а в течение двух суток им должны избрать меру пресечения.

В среду в квартире Соболь был проведён обыск, после чего её доставили в Главное следственное управление МВД по Москве. В свою очередь Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки Алексея Навального. Сообщалось, что младший брат оппозиционного политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь и её выламывали.

В среду полиция и сотрудники Следственного комитета России провели как миниум пятнадцать обысков у близких и сторонников Алексея Навального, находящегося в следственном изоляторе "Матросская тишина".

В ФБК сообщили, что большинство обысков проводились в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до семи лет.