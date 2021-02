Замки и локоны. Артемий Троицкий между неудачниками и маргиналами

Хедлайнеры сто восемьдесят второго выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – мистические и романтические исполнители, участники британской рок-группы The Locks, представители замкнутого инспиративного сознания. Рок-критик Артемий Троицкий рассказывает о своём знакомстве с творчеством этой группы, не скрывая деталей.





Да, английское слово locks можно перевести и как "замки", и как "локоны", и – третий вариант – как имя собственное Локс, что в данном конкретном случае верно. Локс Гири-Гриффин – так зовут молодую уроженку Девоншира и жительницу Лондона, которая сочиняет и исполняет под гитару песни и в 2016 году со своими знакомыми, ирландцем Майком Бирном (бас-гитара), Мариан Маккленаган (скрипка) и Алеттой Дина (барабаны), – создала группу Locks. Не помню уж, какими неисповедимыми путями я про них узнал в интернете. Вскоре у квартета вышла первая запись – ЕР с четырьмя песнями под названием "Греми костями". Потом, во время очередного набега на самый большой в Лондоне музыкальный магазин Rough Trade East на Брик-лейн, я послушал ипишку на тамошней плей-станции – мне понравилось, купил.

Примерно год спустя в том же намоленном месте я разговорился, по своему обыкновению, с продавщицей, поинтересовался новинками и, в частности, упомянул Locks. Девушку сильно удивило то, что солидный мужчина с иностранным акцентом интересуется этой группой. "Это мои друзья!" – сказала она, сбегала в подсобку и принесла новый сингл Skin ("Кожа"), да ещё бесплатно. "Кожи" и "Костей" не хватало для попадания в "Музыку на Свободе", надо было дождаться первого альбома – и он увидел свет в следующем, 2018 году. Называется эта работа "Скелетный блюз". Что за музыку играют Locks? Это минималистичный полуакустический блюз и рокабилли вперемежку с минорными балладами в стиле уличных музыкантов. По содержанию это песни-страшилки, отсюда и всяческая анатомия в названиях.

Locks с композицией Wishbone

Оформление всех пластинок соответствующее: графика художницы Джеммы Хардингем в духе средневековых росписей и Дюрера/Кранаха – "пляски смерти" и всё в таком плане. Не могу сказать, что записи Locks произвели на меня особо сильное впечатление, но было в них что-то трогательное и очень-очень английское: веяло от них и Уильямом Блейком, и Чарльзом Диккенсом, и Гарри Поттером. Сами себя в пресс-релизе они называют misfits – старое английское словечко, точного аналога которому в русском нет; что-то среднее между "неудачниками", "маргиналами" и "отщепенцами". Но критика альбом оценила: как отозвался один из журналистов, это "как если бы Том Уэйтс бухал с Ником Кейвом в прокуренном ночном баре". Если учесть, что поёт при этом девушка, а не хриплый баритон, то становится интересно.

Locks с композицией "Кожа"

Несмотря на тёплые отзывы критиков, карьеру группа явно не сделала. Место барабанщика занял Энди Марвел. Новейший сингл Locks, "Похмельная песня", датированный 2019 годом, оформила уже другая художница, Клер Маккленаган (подозреваю, родственница скрипачки). Стиль этого релиза тоже претерпел изменения – меньше блюза и треша, больше традиционного фолка.

Locks с "Похмельной песней". Не исключено, что с последней

Возможно, коронавирус окончательно доконал этих отчаянных misfits – во всяком случае, уже полтора года о них ничего не слышно. Второго альбома я так и не дождался и вряд ли уже дождусь, а потому решил выложить недолгую историю оркестрика Локс Гири-Гриффин уже сейчас. Возможно, в качестве некролога.

Плей-лист 182-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Hollywood Vampires (USA). Who’s Laughing Now, LP Rise

2. Karyyn (USA/Syria). Purgatory, LP The Quanta Series

3. Saulo Duarte (Brazil). Flor do sonho, LP Avante delirio

4. Gabriella Cohen (Australia). Seven the Walls, LP Full Closure and No Details

5. Gabriella Cohen (Australia). Mercy, LP Pink Is the Colore or Unconditional Love

6. Craig Finn (USA). Blankets, LP I Need a New War

7. Locks (UK). Wishbone, EP Rattle Them Bones

8. Locks (UK). Skin, SP Skin

9. Locks (UK). Skeletons, LP Skeletal Blues

10. Locks (UK). The Hangover Song, SP The Hangover Song

11. R.Stevie Moore (USA). Hurry Up, LP Afterlife

12. Moenje (Norway). Måjhtah bist laevie Frida, LP Klarvæer

13. Night Beats (USA). Her Cold Cold Heart, LP Myth of a Man

14. Niels Gordon (Sweden). Helio, LP Land

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте нас на APPLE PODCASTS – GOOGLE PODCAST – YANDEX MUSIC