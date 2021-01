Федералы против вампиров. Артемий Троицкий смешивает стили

Хедлайнеры сто семьдесят седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – участники американской рок-группы Federale, творчество которой питается в том числе традициями итальянской и французской киномузыки. Рок-критик Артемий Троицкий улавливает в песнях Federale перекличку с музыкой Эннио Морриконе и размышляет о том, как одна культура обогащает другую.

Мои познания в современной поп-музыке, особенно "альтернативных" её закоулках, достаточно широки, но, конечно, не исчерпывающи. Чтение английских музыкальных журналов и меломанских сайтов даёт массу полезной информации о текущих новинках, но иногда сведения поступают из неожиданных источников. Однажды, лет 5–6 назад, будучи в Лондоне, я совершил традиционное паломничество на знаменитую барахолку Портобелло-Роуд, где в одном из окрестных переулков находится прекрасный и старейший пластиночный магазин Rough Trade West. И там, роясь на полках, обнаружил заинтриговавший меня диск: музыка из кинофильма под названием "Девушка идёт домой одна ночью". Из аннотации я уяснил, что это хоррор про вампиров (уже неплохо, у меня немало подобных саундтреков) иранского производства! В трек-листе на обложке было несколько разных исполнителей, как с английскими, так и с восточными названиями... Короче, я купился и купил. И таким образом познакомился с американской рок-группой Federale.

Молодой иранский режиссёр Ана Лили Аминпур познакомилась с Federale за пару лет до этого, в 2013 году, на кинофестивале. К тому времени на счету у малоизвестного ансамбля из хипстерского Портленда, штат Орегон, было уже три альбома: La Rayar (2008), Devil in a Boot (2009) и The Blood Flowed Like Wine (2012). И всё это была инструментальная музыка, преимущественно гитарная, навеянная с одной стороны, саундтреками фильмов ужасов, а с другой – спагетти-вестернов Серджо Леоне. Каюсь, я не посмотрел фильм про одинокую девушку, гуляющую ночью, но в рекламном постере он значится как "иранский вестерн про вампиров", а значит, попадание в жанр у Federale оказалось точным. Понравилась режиссёру эта музыка, так что Ана Лили Аминпур использовала в своём фильме четыре пьесы с третьего альбома Federale (в том числе предлагаемую вам "Чёрное воскресенье"), несмотря на полное отсутствие в них персидского колорита.

Federale с композицией Black Sunday

Мне записи тоже очень понравились и я взял Federale на заметку, тем более что, как выяснилось, лидера группы, композитора и гитариста по имени Коллин Хегна, я косвенно знал: он играл одно время в моём любимом психоделическом проекте The Brian Jonestown Massacre. Как только в 2016 году у Federale вышел очередной альбом, он тут же угодил в мои сети. Назывался альбом All the Colours of the Dark ("Все цвета темноты"), по музыке и настроению напоминал предыдущие, однако появился новый элемент – вокал! И сам Хегна запел душевным баритоном, и дамский голос украсил тёмные мелодии. Исполнительницу по имени Мария Карлин худрук ансамбля повстречал в Портлендском университете, она оказалась любительницей итальянской оперы, способной и на классические вокализы, и на обычное пение, что иллюстрирует заглавный трек четвёртого альбома.

Federale с композицией All the Colours of the Dark

Оригинальный стиль группы сложился окончательно. В качестве (практически по Ленину) трёх источников и трёх составных частей присутствуют: рок и сёрф с элементами психоделики; хлёсткая киномузыка в духе итальянцев Эннио Морриконе и группы Goblin; чувственная, опять же франко-итальянская, эстрада 1960–1970-х годов. В этом стиле записан и последний на данный момент альбом Federale под названием No Justice (2019).

Federale с композицией She’s Headed for the Highway, I’m Bound for the Train

Этот более традиционный и "взрослый" по звучанию, местами даже приближается к сентиментальным мотивам кантри – например, на треке с милым названием "Она пошла в сторону шоссе, а мне надо было на поезд".

Плей-лист 177-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. The Divine Comedy (UK). Dark Days Are Here Again, LP Office Politics

2. The Seraphims (USA). Consciousness of Happening, LP Sky Girl

3. Sunwatchers (USA). Greeneyed Pigmen (Get the Blade), LP Illegal Moves

4. Sunwatchers (USA). Love Paste, LP Oh Yeah?

5. Belonoga (Bulgaria). Blaming Heart, LP Through the Eyes of the Earth

6. Federale (USA). Black Sunday, LP A Girl Walks Home Alone at Night

7. Federale (USA). All the Colours of the Dark, LP All the Colours of the Dark

8. Federale (USA). She’s Headed for the Highway, I’m Bound for the Train, LP No Justice

9. Federale (USA). Aim for the Heart, LP No Justice

10. Alina Orlova (Lithuania). Elegantiškai sninge, LP Daybreak

11. Los Pirañas (Colombia). Todos tenemos hogar, LP Historia Natural

12. Housewives (UK). Speak to Me, LP Twilight Splendour

13. Yann Tiersen (France). Usal Road, LP All

