Строители "дворца" в Геленджике рассказали о назначении объекта

Рабочие, занятые на строительстве "дворца" в Геленджике, подтвердили, что здание и все находящиеся рядом с ним объекты сооружаются в интересах Владимира Путина. Об этом строители рассказали в беседе с "Медузой". По их словам, сам российский президент несколько раз посещал мыс Идокопас.

Собеседники издания сообщили, что на территории резиденции располагается уникальный 16-этажный бункер. В расследовании Алексея Навального о нем сказано не было, как и о некоторых других частях объекта - среди них резервуарный парк с морской водой для бассейна, "наклонные выработки с трубопроводами, которые соединяют ущелье с главным объектом".

Строители подчеркнули, что "ёршики" и прочие элементы интерьера – это "мелочь" по сравнению с другими статьями расходов: основная часть средств идёт на "сложные капитальные работы", отметили они. В то же время рабочие отвергли предположения о том, что в отделке и внутреннем убранстве используется золото.

Телеграм-канал Mash 29 января показал видео из "дворца". Как утверждается, запись была предоставлена сотрудником "технического надзора".

Судя по этим кадрам, здание в целом готово снаружи, но ещё требует значительных работ внутри. Комнаты представляют собой бетонные коробки без облицовки. Отсутствуют коммуникации и отделка. В помещениях можно заметить строительные леса и материалы.

Из видеозаписи также следует, что парадный вход остаётся без ворот. Нет и копии Царского орла с короной Зимнего дворца, о которой говорил Навальный в своём ролике. Помещение, обозначенное в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией как "кальянная", сейчас используется в качестве "бытовки", а так называемую комнату "грязи" решено переделать под душевую.

Авторы материала заявляют, что сооружение в настоящее время представляет "один большой бетон".

Сюжет о "дворце Путина" снял и телеканал "Россия 1". Его часть была опубликована в пятницу. В сюжете сооружение названо "недостроенным апарт-отелем". Канал показал отделочные работы и короткий комментарий одного из строителей, который назвал объект "гостиницей" с номерами, общими зонами и бассейном.

Ролик Навального о "дворце Владимира Путина" был опубликован в YouTube 19 января. С тех пор это видео набрало 100 миллионов просмотров. Предположительная стоимость здания оценивается в 100 миллиардов рублей. В районе расположения объекта действует бесполетная зона и строгий режим посещения. Путин отверг причастность к сооружению, заявив, что им владеют частные компании.