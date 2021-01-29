Ворота с орлом во "дворце Путина"

Это фрагмент видео, снятого в феврале 2011 года активистами "Экологической вахты по Северному Кавказу", которые вместе с журналистами оказались на территории строящегося "дворца Путина". В кадр попали и массивные ворота с двуглавым орлом. На видео из "дворца", которое 29 января показал телеграм-канал Mash, парадный вход без ворот. Нет и копии Царского орла с короной Зимнего дворца, о которой говорил Навальный в своём расследовании. В 2011 году, согласно свидетельствам очевидцев, все эти атрибуты были на месте.