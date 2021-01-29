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В Саратове завели дело о нарушении санитарных правил на акции 23 января

В Саратове управление МВД завело уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января. Об этом сообщается "Медиазона" со ссылкой на пресс-службы ведомства.

По версии полицейских, организаторы и участники несанкционированного митинга "создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции". Издание "Свободные новости" сообщает, что на акции якобы присутствовал человек, болеющий COVID-19. Как именно полицейские узнали о заражённом на митинге, не сообщается. Несколько участников акции стали свидетелями по уголовному делу.

Акция 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального собрала в Саратове до полутора тысяч человек. "ОВД-Инфо" сообщило о шести задержанных участниках митинга.

  • 23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. Его арестовали на 30 суток, а Федеральная служба исполнения наказаний требует заменить ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
  • По оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи – в Москве. Следственный комитет России возбудил более тридцати уголовных дел против участников акций протеста.

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