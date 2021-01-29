В день акции в поддержку Навального в Москве закроют 7 станций метро

Власти Москвы в день намеченной на 31 января новой акции в поддержку Алексея Навального закроют на вход и выход семь центральных станций метро.

С 8 часов утра будут закрыты станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

Также власти решили ограничить движение пешеходов - "в связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Все ограничения будут действовать до особого распоряжение полиции, отметили в ведомстве.

В пятницу полиция предупредила об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях,отмечает "Интерфакс".

23 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Его арестовали на 30 суток по возвращении в Россию из Германии. По всей стране в минувшую субботу задержали более 3700 человек, административные аресты и штрафы получили более 100 задержанных. Следственный комитет возбудил как минимум 21 уголовное дело.

Федеральная служба исполнения наказаний требует заменить основателю Фонда борьбы с коррупцией Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше".