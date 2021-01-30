"Поступил анонимный звонок". Полиция в кабинете педагога

В кабинете Ольги Смирновой, социального педагога средней школы поселка Космынино Нерехтского района Костромской области, после митингов в поддержку политзаключенного Алексея Навального прошли обыски. По словам педагога, кто-то позвонил в отделение полиции и сказал, что Ольга Смирнова якобы призывает детей участвовать в протестах. Администрация школы подтвердила Радио Свобода, что "в правоохранительные органы Костромской области поступило обращение о том, что в МОУ Космынинская СОШ ведутся призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, в том числе несовершеннолетних". 25 января трое полицейских обыскивали рабочий кабинет социального педагога в течение часа. В интервью Радио Свобода Ольга Смирнова рассказала, как проходил обыск, а также о том, как она добивается выполнения "майских указов Путина" и почему вступила в профсоюз “Альянс учителей”.

– Что вы думали и чувствовали, когда ваше рабочее место обыскивали трое полицейских?

Полицейские проверили все полки с документацией, осмотрели шкафчики, мой рабочий стол

– Трое обыскивали, а одна полицейская проводила беседу со старшеклассниками. Я сначала решила, что полицейские без предупреждения пришли провести с учащимися профилактические беседы, как это у нас обычно бывает. Но полицейские мне сказали, что им поступил анонимный звонок. Неизвестный человек сообщил, что я якобы призывала школьников участвовать в митинге 23 января. Никакого заявления, написанного на бумаге, у полиции не было. О причине обыска знаю только с их слов. Я очень удивилась обыску, но сохраняла спокойствие.

– На вас возбудили дело по какой-либо статье?

– Насколько я знаю, дело против меня не возбудили. Полицейские проводили проверку. Они опросили меня и осмотрели кабинет. Полицейские проверили все полки с документацией, осмотрели шкафчики, мой рабочий стол, даже в компьютер залезли. Ничего в кабинете не нашли, кроме рабочих документов.

– Как ваши коллеги вели себя во время обыска?

– Полиция пригласила трех понятых из числа сотрудников школы: педагога-организатора, завхоза по продуктам питания и директора школы. Директор сказала, что обыск полицией кабинета педагога в нашей школе прошел впервые на ее памяти.

– Как вы думаете, кто и почему сообщил, что вы якобы призываете детей участвовать в митинге в поддержку Навального?

После того, как я поехала в Питер показать ребенку Эрмитаж, обо мне стали рассказывать, что я ездила на встречу с Навальным

– С учениками я никогда о митинге не разговаривала. Я не обсуждаю с детьми политические темы. Кроме того, в нашем поселке, где живет около 2000 человек, митинг в поддержку Навального не проводили. Кто на меня донес, я не знаю, могу только предполагать. До обыска я хотела обсудить фильм команды Навального о "дворце Путина" с педагогом-организатором из нашей школы. Она является председателем участковой избирательной комиссии, и я думала, ей будет полезно. Педагог-организатор этот разговор не поддержала. Она даже слушать меня не захотела. Коллега сказала: "Я вообще боюсь смотреть такую информацию в интернете". По моему мнению, на меня донос написал кто-то из школы. Родители учеников привыкли в любой ситуации сначала обращаться к директору. Они не смогли бы прыгнуть через голову руководства школы и позвонить сразу в МВД.

– Коллеги вас поддержали после обыска?

– Нет, никакой поддержки не выразили. Педагог-организатор после обыска только спросила: "Что это такое было?" Ученики отвечали в разговоре с полицией, что нашли информацию о митинге в интернете. Так что сведения, которые некто сообщил в полицию, не подтвердились.

– Вы – председатель профсоюза "Альянс учителей" в Костромской области. Почему вы решили вступить в эту организацию?

Моя зарплата немногим больше 19 тысяч

– В нашей школе майские указы Путина выполняются выборочно. Некоторые педагоги, в том числе я, получают меньше средней зарплаты в нашем регионе. Моя зарплата немногим больше 19 тысяч без вычета налогов за 36 рабочих часов в неделю. Я долго боролась в школе за выполнение майских указов Путина одна. От меня директору и председателю школьного профсоюза неоднократно поступали заявления с требованием объяснить, почему у нас не выполняют "майские указы Путина". Внятных ответов я не получила, помощи от школьного профсоюза не дождалась. Председатель профсоюзной организации сказала: "Если вас не устраивает наш профсоюз, вступайте в другой". Через некоторое время появился "Альянс учителей", я туда вступила, мы записали и выложили ролики о майских указах Путина. После этого обо мне в учительской среде нашего поселка стали распространять слухи. Например, после того, как я поехала в Питер навестить родственников и показать ребенку Эрмитаж, обо мне стали рассказывать, что я якобы ездила на встречу с Навальным и он меня научил агитационной работе. А ведь я придерживалась всегда нейтральных политических взглядов, но жизнь сама расставляет точки. Президент пообещал учителям среднюю заработную плату по региону, нам ее не платят, отсюда все и вытекает. Меня сама жизнь заставляет придерживаться тех же взглядов, что и у Навального. Кроме того, у меня создалось впечатление, что Навальный в самом деле борется за права граждан России.

– Вы добились выполнения "майских указов"?

– У кого-то из педагогов зарплаты повысились, у меня нет. На все свои запросы я получала отписки. На мой взгляд, сегодняшняя практика, когда администрация школы может распоряжаться стимулирующей частью зарплаты учителей на основании не всегда понятных критериев, ставит педагогов в униженное и зависимое от руководства положение. Я считаю, что надо установить достойные зарплаты для всех учителей.

– Педагоги поддерживали вас в борьбе за зарплаты?

– Вроде бы есть один педагог, который со мной, но когда я выступаю против администрации, он молчит. Все боятся высказаться против и попасть в немилость к директору. В нашей школе большой процент пенсионеров. Для них эта работа как манна небесная – такое создается ощущение. Когда директора нет рядом, педагоги говорят, что я правильно высказалась на совещании. Но открыто с администрацией школы коллеги пока спорить не решаются. Наблюдают за моей правозащитной деятельностью как за сериалом.

– В чем заключается ваша работа?

Перед выборами директор обычно говорит: "Чтобы все пришли и проголосовали"

– В первую очередь, в мои обязанности входит профилактическая деятельность с учащимися школы, а также все, что связано с защитой прав детей и оказанием им помощи. Я добивалась, чтобы детей в школе кормили овощными салатами. Директор говорила, что обеды с салатами будут стоить дороже, я написала в Роспотребнадзор, администрацию школы оштрафовали, а детей начали кормить салатами. С моей помощью в школе ввели электронные дневники, которые делают образовательный процесс прозрачным для родителей. Мне пришлось писать обращение в Министерство образования, чтобы наша школа стала использовать электронный дневник. После этого нашу школу в течение недели подключили к этой платформе. Кроме того, я веду социально-бытовое ориентирование у детей с ограниченными возможностями.

– На вас администрация школы оказывала политическое давление? Перед митингами учителей вашей школы заставляли призывать детей не выходить на акции в поддержку Навального?

– У нас такого не было, по крайней мере я ничего об этом не знаю. В нашем поселке митинги не проводят, а Кострома от нас довольно далеко находится. Перед выборами директор обычно говорит: "Чтобы все пришли и проголосовали". Но не говорит, за кого голосовать. По моему мнению, она побаивается, что ее слова могут записать на диктофон.

– Вас, наверное, побаивается?

– Возможно. Но директор требует от учителей прислать ей сообщение, что они сходили и проголосовали. Я никогда не отписываюсь, но другие педагоги отписываются.

– Что вы думаете о мерах, которые принимают школы различных городов России, чтобы не пустить учеников на митинги в поддержку Навального?

– Меня не заставляли такую работу проводить, но если бы заставили, я бы отказалась. Воспитывать ребенка должны родители в соответствии со своими политическими взглядами и гражданскими убеждениями. Школа, на мой взгляд, должна быть вне политики.

– Пытались ли вас уволить из школы за правозащитную деятельность?

Я имею полное право бороться за повышение своей зарплаты

– Искали способы, как уволить, составляли акты отсутствия на рабочем месте. Но у них ничего не получилось. Я не боюсь, что меня уволят. Во-первых, потому что я выполняю свои должностные обязанности и знаю закон. Кроме того, у меня за спиной "Альянс учителей". Администрация школы после роликов регулярно получает встряску от начальства. Я имею полное право бороться за повышение своей зарплаты. На мою зарплату педагога сложно выжить. Из-за низкой заработной платы наша семья является официально малообеспеченной. В связи с этим я вынуждена была завести подсобное хозяйство, так как живём в сельской местности, которое и кормит мою семью. Кроме того, с государством на один год заключён социальный контракт "О государственной социальной помощи в КО на ведение ЛПХ". По данному контракту назначено пособие 4000 рублей в месяц, считаю что это очень мало. Кроме того, я борюсь за зарплаты учителей из чувства справедливости. Меня администрация школы часто упрекает в несоблюдении субординации. Я на самом деле общаюсь в одинаковой манере с дворником, учителем, директором или начальником департамента образования. Я за равное право для всех сотрудников системы образования на достойную оплату труда и уважительное отношение.

– Почему вы продолжаете работать в школе?

– Я из семьи педагогов, у нас династия: мама – учитель математики, отец труд преподавал. У мужа мама тоже педагог. Я люблю свою профессию, но я уже не хочу, чтобы дочь-студентка шла работать в сферу образования. Видимо, на мне педагогическая династия нашей семьи закончится, если в стране ничего не изменится.

Директор МОУ Космынинская СОШ Елена Коршунова ответила на вопросы Радио Свобода в письменном виде.

– Связаны ли обыски в школе с правозащитной деятельностью Ольги Смирновой?

– В правоохранительные органы Костромской области поступило обращение о том, что в МОУ Космынинская СОШ ведутся призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, в том числе несовершеннолетних. Ответственность за данное правонарушение установлена Кодексом об административных правонарушениях. Была проведена проверка. Факты не подтвердились.

– Правда ли, что зарплата учителей в МОУ Космынинская СОШ и зарплата Ольги Смирновой не соответствует "майским указам" Путина?

– По данным статистической отчетности средняя заработная плата педагогических работников, реализующих программы общего образования, за январь – сентябрь 2020 года в Костромской области составила 29 336 рублей, или 112,15% от средней заработной платы наемных работников за январь – сентябрь 2020 года по региону (26 158 рублей). В муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район – 28 601 рубль. Это выше целевого показателя, установленного указом президента. Установленная действующим законодательством норма часов в неделю является расчетной величиной, каждый дополнительный час педагогической работы, выполняемой с письменного согласия работника, подлежит дополнительной оплате. При оплате труда конкретного педагогического работника учитывается фактический объем педагогической работы. Смирнова Ольга Сергеевна работает в МОУ Космынинская СОШ с 2006 года, занимает одну ставку социального педагога. На протяжении нескольких лет Ольге Сергеевне неоднократно предлагалась различная дополнительная нагрузка: при наличии вакансии перейти на должность учителя начальных классов, преподавать уроки в старшей школе, взять классное руководство. Либо учителю предлагалось пройти аттестацию на более высокую категорию, что повысило бы заработную плату педагога. От всех предложений, которые могли бы повысить уровень ее заработной платы, Ольга Сергеевна отказалась.

– Правда ли, что вы призываете педагогов приходить на выборы и требуете отчета после голосования?

– В период подготовки к избирательным кампаниям всегда ведется информационно-разъяснительная работа о том, где и как можно проголосовать и выразить свою гражданскую позицию. Никаких отчетов никогда не требовалось, так как это противоречит российскому законодательству.

– Правда ли, что Ольгу Сергеевну за ее правозащитную деятельность пытались уволить из МОУ Космынинская СОШ?

– Информация не соответствует действительности. В настоящее время социальный педагог МОУ Космынинская СОШ Смирнова Ольга Сергеевна работает по трудовому договору. Оснований для прекращения трудового договора нет.

– Что вы думаете о проблемах современной средней сельской школы?

– В современной сельской школе создаются все условия для обучения, развития и воспитания учеников. Обновляется материально-техническая база. В Космынинской школе отремонтирован спортивный зал, создан и работает центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". Ученики занимаются на самом современном оборудовании. В школе сильный педагогический состав. Уровень подготовки подтверждают результаты ЕГЭ – в рейтинге школ Костромской области Космынинская СОШ занимает верхние строчки. Медалисты подтверждают свой уровень знаний на государственной итоговой аттестации.