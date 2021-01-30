СК возбудил дело в отношении предпринимателя "спонсора ФБК"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателя Александра Хоменко. Он и другие обвиняемые, по данным следствия, похитили из бюджета Московской области 30 миллионов рублей в рамках госконтракта на ремонт Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Утверждается, что подрядчики внесли заведомо ложные сведения по стоимости выполненных работ.

По данным следствия, Хоменко в том числе оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Как это связано с делом о мошенничестве, не уточняется. Предприниматель скрывается на Украине, говорится в сообщении Следственного комитета.

Соратники Алексея Навального уголовное дело "спонсора ФБК" пока не комментировали. Оппозиционер находится в московском изоляторе "Матросская тишина ". На следующей неделе суд может заменить ему условный срок наказания на реальный.

В пятницу, 29 января, несколько соратников Навального попали под домашний арест. Такую меру пресечения избрали для брата оппозиционера Олега, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, участницы Pussy Riot Марии Алехиной, главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой и юриста ФБК Любови Соболь. Они являются подозреваемыми по так называемому санитарному делу – о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Его возбудили после акций против ареста Навального, прошедших 23 января.