В Москве задержали главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова

В Москве задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Полицейские ждали журналиста в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.

"Апология протеста" пишет, что журналисту вменяют нарушение закона о митингах.

23 января в десятках городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". На улицы вышли около 250 тысяч человек. Почти четыре тысячи демонстрантов были задержаны, из них около полутора тысяч – в Москве. Следственный комитет России возбудил более тридцати уголовных дел против участников акций протеста.

В Москве пять соратников Алексея Навального, задержанных по так называемому санитарному делу, на два месяца отправлены под домашний арест. Среди арестованных юрист ФБК Любовь Соболь, брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Их обвиняют в том, что участники акций нарушили санитарно-эпидемиологические ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

На 31 января сторонники Навального объявили новую акцию в поддержку оппозиционера. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-сайтам с призывами к проведению несогласованных акций. Московские власти приняли решение закрыть в воскресенье в центре города несколько станций метро, кафе и рестораны.