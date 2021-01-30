В Новосибирске десятки активистов задержаны на акции протеста

Около 30 человек задержали на акции протеста в центре Новосибирска. Местные жители по традиции вышли "кормить голубей" и обменивались своими мнениями о политических событиях, происходящих в России.

Многие публично высказывались в поддержку жителей Хабаровска, которые по-прежнему добиваются открытого суда на территории региона для экс-губернатора края Сергея Фургала.

Все пришедшие доставлены в отдел полиции, сообщили активисты ОВД-Инфо.

Как сообщает "Сибирь. МБХ медиа", всем задержанным на акции в поддержку жителей Хабаровска объявили, что все происходит в рамках следствия по уголовному делу. По какому именно, не уточняется. Задержанных заставили подписать предупреждения, пригрозив административной ответственностью за отказ.

Несколько человек задержаны в субботу на акции в поддержку Фургала в Хабаровске. Всего на митинг в центре города вышли несколько десятков человек. Они были без плакатов и не выкрикивали лозунги. Полицейских, которые патрулировали площадь перед зданием региональной администрации, было в разы больше, сообщают очевидцы. Задержания начались неожиданно, сотрудники полиции задерживали и случайных прохожих.

Хабаровскому активисту Евгению Козлову полицейские угрожают уголовной статьёй о неоднократном нарушении правил участия в публичных мероприятиях.