Bellingcat расследует смерть двух чиновников РУСАДА в начале 2016 года

Сотрудник независимой расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев рассказал телеканалу "Дождь" о некоторых обстоятельствах гибели двух бывших сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На это обратила внимание "Немецкая волна".

В начале 2016 года, 3 февраля и 14 февраля, то есть с разницей в 10 дней, в России умерли бывший председатель исполнительного комитета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев.

В ноябре 2015 года экс-глава WADA опубликовал результаты расследования, в котором говорилось, что в России существует государственная поддержка допинга. Тогда же, в ноябре 2015 года, Всемирное антидопинговое агентство лишило российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аккредитации в связи с опубликованными разоблачениями. Через месяц руководство РУСАДА ушло в отставку, а директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был отстранен от работы и в январе 2016 покинул Россию, отмечается в публикации.

В сентябре 2017 года Родченков в интервью газете "Нью-Йорк таймс" рассказал, что поводом для его отъезда стало предупреждение, полученное от знакомого в российском правительстве о якобы ведущейся подготовке к "самоубийству" Родченкова.