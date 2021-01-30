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Грани времени

Как Навальный отобрал дворец у Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

Как Навальный отобрал дворец у Путина | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как Навальный отобрал дворец у Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Сто миллионов просмотров «дворца президента» в Геленджике. Власть нервничает и готовится к протестам • Репрессивная машина Кремля против команды Алексея Навального. Обыски и аресты • На ком могли проверять яд, предназначенный для основателя ФБК • О чем говорили Байден и Путин по телефону?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Александром Кыневым и Андреем Коробковым, профессором Университета штата Теннесси. Репортажи Ивана Воронина и Алены Вершининой.
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