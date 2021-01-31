В Москве перекрыли центр. Акцию протеста перенесли в другое место

Соратники Алексея Навального перенесли точку сбора на сегодняшней акции за освобождение оппозиционера в Москве в другое место - после того, как власти перекрыли ряд центральных кварталов и закрыли 7 станций метро, закрыв доступ к Лубянской площади, где первончально планировалась акция протеста.

Акция не согласована с властями.

В телеграм-канале Штаба Навального и в трансляции на Navalny Live появился призыв приезжать на станции метро Сухаревская и Красные ворота.

На выходе со станции метро Сухаревская около полудня начались задержания людей. Среди задержанных член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе.

Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

В Петербурге полиция также перекрыла центр города, а Штаб Навального объявил о переносе акции в другое место. Там также начались задержания.

Акции в поддержку арестованного оппозиционера проходят по всей России, мы ведём лайвблог:

По данным ОВД-Инфо, к полудню по московскому времени по всей России были задержаны более 500 человек, более 100 - во Владивостоке, чуть менее 100 в Красноярске и Новосибирске.

23 января на акциях протеста были задержаны более 4 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел, в том числе против руководителей Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.