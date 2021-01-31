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Сторонники Навального в Москве пришли к "Матросской тишине"

Шествие в Москве

В Москве сторонники оппозиционера Алексея Навального прошли шествием от Каланчёвской площади до СИЗО "Матросская тишина", где политик содержится под стражей.

Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Сообщается, что подходы к СИЗО перекрыты полицией, люди собрались у кордонов и скандируют: "Свободу Навальному!"

Число участников акции СМИ оценивают в несколько тысяч человек.

По данным "ОВД-Инфо", к 14.30 мск были задержаны в Москве более 330 человек. Среди них Юлия Навальная, жена Алексея Навального.

У "Матросской тишины" и на подходах к ней также начались задержания.

Сторонники оппозиционера планировали собраться в центре Москвы, на Лубянской площади. Однако власти перекрыли центральные кварталы и закрыли несколько станций метрополитена. Точки сбора людей несколько раз менялись, всё это время продолжались задержания. В конце концов шествие началось от Каланчёвской площади.

Акции за освобождение Навального, которому 2 февраля предстоит суд о замене условного срока на реальный, проходят в десятках городов России. Они не согласованы с властями. По всей России к 14.30 мск были задержаны более 1600 человек, по данным "ОВД-Инфо". Полиция задерживала людей и препятствовала акциям во многих крупных городах.

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