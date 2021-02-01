Готовность к агрессии. В Донецке "Русский мир" строит планы в темном зале

В Донецке на минувшей неделе под возобновившиеся перестрелки на "линии соприкосновения сторон" говорили о расширении территорий самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" до административных границ Донецкой и Луганской областей. Говорили как о стратегической цели, реанимировав умершую было в 2014 году идею "большой Новороссии". Участники некоего мероприятия даже обсуждали выход из Минских соглашений - как следующий этап противостояния России и Украины.

Таковы итоги двухдневного интеграционного форума "Русский Донбасс", на который собрали глав двух контролируемых Россией непризнанных "республик", двух депутатов Государственной думы РФ, семью Маргариты Симоньян и пару сотен делегатов и почетных гостей из России.

Форум "Русский Донбасс" и его итоги обсуждают теперь в Киеве и Москве, но жители Донецка или Луганска на "идеологический поворот" отреагировали вяло.

Денег нет, держаться сил тоже не осталось

Реальность резко диссонирует с заявлениями форума. На линии соприкосновения не хватает мотивированной пехоты, в "корпусе", как здесь уважительно называют армейскую группировку самопровозглашенных республик, заполнены штаты исключительно тыловых служб, подготовки к наступлению или любым другим масштабным боевым действиям пока не просматривается.

Очередное плановое повышение заработных план бюджетникам оказалось "с браком"

Что есть? В первую очередь явные признаки сокращения финансирования "республик" в 2021 году. Заявленные цели – выйти на уровень социальных стандартов и заработных плат соседней Ростовской области – очевидно забуксовали. Объявленное с 1 января очередное плановое повышение заработных план бюджетникам оказалось "с браком" – повышение базовых ставок сопровождается отменой всевозможных надбавок и доплат, а у отдельных категорий, например, медицинских работников, "подъем" зарплат привел в итоге к снижению общих выплат или их повышению всего на три процента. Когда зарплаты повышали в июле, результат был совсем другим.

С 1 февраля в Донецке на 20 процентов вырастут и коммунальные платежи. Здесь их не воспринимают как рыночный механизм компенсации затрат на содержание жилья. Это скорее искусственно выстроенная система возмещения ущерба со стороны России за разрушенную жизнь, что местным кажется вполне логичным. Именно поэтому тут спокойно воспринимали тот факт, что цена на такой же российский газ для населения в Донецке до 1 февраля была в 2,5 раза меньше, чем для самих россиян в соседней Ростовской области. Повышение квартплаты для всех – это однозначный сигнал об уменьшении дотаций местным бюджетам из России.

Плохие финансовые новости проявляются и в повседневности – на зиму остановлен Донецкий металлургический завод (ДМЗ). Более того, ЗАО "Внешторгсервис" вывело из-под своего контроля практически уничтоженные технологические комплексы ДМЗ и Енакиевский коксохимический завод.

Проблема невыплат заработных плат персоналу на отобранных у украинских собственников предприятиях стала вопиющей

Долги по заработным платам на всех промышленных предприятиях и шахтах, отданных в 2017 году под "внешний контроль" зарегистрированному в Южной Осетии ЗАО "Внешторгсервис", сохраняются на уровне трех месяцев, люди получают частичные процентные выплаты иногда раз в неделю за сентябрь-октябрь минувшего года. Проблема невыплат заработных плат персоналу на отобранных у украинских собственников предприятиях стала вопиющей и начала приводить к спонтанным протестам еще полтора года назад, но добиться сдвигов к лучшему в экономике не получается, несмотря на многие перестановки как кураторов в Москве, так и смены подчиненностей людей в донецком офисе "Внешторгсервиса".

На этом фоне любые обещания "расцвета" в виде увеличения часов преподавания русского языка в школе и вузах, появления новых "городов-побратимов" из России или бесплатных концертов в парках – не работают.

Почему так скучно

Большие идеологические мероприятия в Донецке – давно занимательная рутина, интересная местным скорее тем, кормили ли на акции. В этом плане допущенный к праздникам народ хорошо вспоминает первый и одновременно международный "инвестиционный форум "ДНР", который проводили в Донецке тоже два дня – 29 и 30 октября 2019 года. На нем кормили дважды в день и проходил он в прекрасных интерьерах капитально отремонтированного перед войной отеля SHAKHTAR PLAZA.

Темный неполный зал форума "Русский Донбасс" многих сторонних наблюдателей разочаровал

Именно этот отель в центре Донецка обычно используется для больших идеологических мероприятий. Самопровозглашенной республике в наследство достался очень успешный, быстро строящийся и растущий город – неразграбленных приличных мест для громких мероприятий в Донецке много. Например, для встреч актива "Общественного движения "Донецкая республика" (ОДДР) часто используют фешенебельные зал и мебель "Бриллиантового клуба" "Донбасс-Арены".

В городе также продолжает поддерживаться в рабочем состоянии и лучший до войны украинский отель "Донбасс Палас".

На этом фоне темный неполный зал форума "Русский Донбасс" многих сторонних наблюдателей разочаровал. Мероприятие во славу "Русского мира" проходило в знаковом месте – Центре славянской культуры, который был до войны открыт в Донецке в отремонтированном бывшем Дворце культуры имени Ленина. Людей рассаживали через одного на безопасной социальной дистанции в рамках конфликта двух реальностей – строгих карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса в России, и мягкого "режима повышенной готовности" по той же причине в "ДНР". Отсюда и не полностью заполненный зал.

В свое время силами группы "Донецксталь" (принадлежала самому крупному жертвователю Украинской православной церкви Московского патриархата Виктору Нусенкису) дворец имени Ленина превратился в Центр православной культуры, перед зданием появился памятник просветителям Кириллу и Мефодию, а в переименованном Парке славянской культуры – Храм Святых Петра и Февронии (церковь достроили в 2015 году, уже при "ДНР"). Так что символов для форума "Русский Донбасс" хватало вокруг с избытком.

Когда время пришло, крупные промышленные предприятия отобрали у всех без исключения

Виктор Нусенкис пользовался в Донецке славой православного олигарха, на каждом его предприятии обязательно была церковь, до четырех десятков их было построено за деньги "Донецкстали" и содержались они в дальнейшем тоже попечением глубоко верующего мецената. При "Донецкстали" существовал целый идеологический центр местной епархии, большая пресс-служба, которая выпускала детские и взрослые православные журналы и газету, а при Центре славянской культуры проводилась целая череда всеукраинских творческих конкурсов. После прихода в Донецк "Русского мира", впрочем, никакой разницы между светским олигархом Ринатом Ахметовым и глубоко православным олигархом Виктором Нусенкисом никто не увидел: когда время пришло, крупные промышленные предприятия отобрали у всех без исключения. Экономическая основа существования донецкой – кажущейся православной – империи была разрушена.

И при презентации идеологической доктрины "Русский Донбасс", в которой, разумеется, нашлось место и православию, не присутствовал и не мог присутствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ(МП) Илларион. На мероприятиях "ДНР" глава православной церкви в регионе принципиально не появляется, его обычно при необходимости замещал епископ Новоазовский Варсонофий, но даже этот известный своими пророссийскими взглядами человек на форуме замечен не был.

Из нового – только Тигран Кеосаян

Новая идеологическая концепция про "русские национальные государства" нова только для непосвященных. На форум "Русский Донбасс" приехали два находящихся под западными санкциями депутата Государственной Думы.

Казбек Тайсаев – депутат Государственной думы от КПРФ – частый гость в "ДНР", организатор так называемой "Красной линии" помощи самопровозглашенной республике. Заслуга Тайсаева в том, что местные коммунисты, несмотря на запрет партии, не сидят по тюрьмам, а имеют офис на бульваре Богдана Хмельницкого, их представители остаются кое-где в вооруженных формированиях, их низовые структуры, пусть и не зарегистрированные, но действуют. Приездом Тайсаева в Донецке никого не удивишь.

К январю этого года в "ДНР" было выдано 178 тысяч российских паспортов, "ЛНР" в этой гонке чуть опережает соседей

Андрей Козенко – бывший гражданин Украины из Крыма, который в качестве депутата Государственной думы России занимает пост координатора так называемого интеграционного комитета "Россия – Донбасс". Это с его легкой руки определение "ЛДНР" как "российских регионов с особым статусом" гуляет в Донецке уже третий год, после начала переписывания под российские стандарты местного законодательства, документооборота, признания номерных знаков, справок, документов, местных паспортов. К январю этого года в "ДНР" было выдано 178 тысяч российских паспортов, "ЛНР" в этой гонке чуть опережает соседей. Озвученные Андреем Козенко слова о "порядка четырехсот тысяч жителей Востока Украины, получивших новые паспорта" – это тоже новость с натяжкой, опережающая время месяца на два.

Угроза Украине "сделать русский Донбасс точкой объединения" таких областей как Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская с реанимацией понятия "историческая Новороссия", также вернулась из 2014 года.

Российские учебники появились во всех школах неподконтрольных Киеву территорий в 2015 году, последние украинские классы в Донецке закрыли в 2016-м, а единственным государственным русский язык в местной Конституции сделали в марте 2020 года, убрав оттуда всякие упоминания об украинском.

Программы горизонтальных связей с городами РФ были активированы в 2017 году, с тех пор на сайте "интеграционного комитета Россия-Донбасс" плодятся новости о "побратимстве" районов и городов "ЛДНР" и России.

Идея доктрины "Русский Донбасс" была спущена в Донецк в середине декабря прошлого года

С осени в Донецке понемногу появляется жизнь в местном Центризбиркоме, а посвященные чиновники в "ДНР" ждут какого-то голосования – какого прикажут: референдумов об объединении "республик", о присоединении к России или просто голосования новых граждан России на сентябрьских выборах в Государственную думу РФ на участках в пределах самопровозглашенных республик.

Идея доктрины "Русский Донбасс" была спущена в Донецк в середине декабря прошлого года, о ее "разработке" заявили 13 декабря те же люди, которые летом 2019 года организовывали по команде из Москвы акции "Зеленский, услышь народ Донбасса!" с требованием к президенту Украины уважать Минские соглашения. Сейчас вот новый тренд: местные наблюдатели с удовольствием цитируют бывшего депутата, вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина, который якобы в кулуарах говорил, что настало подходящее время отказаться от Минских соглашений.

Но по большому счету все понимают, что весь этот коктейль из старых лозунгов и идей времен бывшего помощника президента России Владислава Суркова имеет одну цель – напугать Киев, а также продемонстрировать, что нынешний безнадежный тупик в переговорах Москва терпеть не намерена и "просто заморозить" ситуацию в Донбассе не получится.

А новым во время форума 28 и 29 января оказалось только присутствие главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она на правах "частного лица" произнесла свое пожелание про Россию-матушку, которая должна забрать себе Донбасс. Симоньян не бывала раньше в Донецке, и идея пригласить ее оказалась для организаторов удачной – без свежей медийной персоны подобный идеологический форум могли не заметить даже в России.

Возможно, единственным практическим следствием форума "Русский Донбасс" станет запрет на посещения Украины для гражданского мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна: в Центре славянской культуры он, кажется, был единственным, чьего имени нет в санкционных списках украинского МИД.

А еще – 2021 год как год российской культуры в "ДНР". Как будто какая-то другая культура до сих пор имела сюда доступ.