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Лицом к событию. Дмитрий Медведев, заговорщик

Лицом к событию. Дмитрий Медведев, заговорщик
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Лицом к событию. Дмитрий Медведев, заговорщик

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Дмитрий Медведев ошеломил аудиторию соц. сетей публикацией снимков  с фонарями в день  "акции фонариков". Не отлучат ли его от руководства партией за такую грубую идеологическую ошибку? А также: Алексей Венедиктов считает что зам. председателя Госдумы Петра Толстого можно засудить за безобразные сравнения, опять же связанные с фонариками. Есть ли перспектива у подобного судебного иска? Как "фонарный протест" отразится на судьбе Алексея Навального? В программе участвуют:  Екатерина Енгалычева, депутат Московской городской думы, политолог Сергей Марков, политик, член Федерального совета партии "Яблоко" Анатолий Голов (Санкт-Петербург).

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