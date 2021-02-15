Время Свободы: "Любовь сильнее страха" и другие акции Дня святого Валентина

Флешмобы в поддержку Алексея Навального** "Цепь солидарности" за свободу собраний и политзаключенных** Рассказ министра иностранных дел Украины о причинах, по которым переговоры по Донбассу зашли в тупик**История учительницы, уволенной за рассказ о невозможности прожить на зарплату 12 тысяч рублей