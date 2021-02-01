Британский ветеран сэр Том Мур госпитализирован с COVID-19

Британский ветеран сэр Том Мур, который собрал почти 33 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для Национальной службы здравоохранения, в воскресенье был госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщила в твиттере его дочь.

Ханна Инграм-Мур написала, что у её отца возникли проблемы с дыханием, и его доставили в больницу. По её словам несколько недель назад у него была диагностирована пневмония, а на прошлой неделе он получил положительный тест на коронавирус.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал Тому Муру скорейшего выздоровления: "Вы вдохновили всю страну, и я знаю, что все мы желаем вам полностью выздороветь".

Британский ветеран Второй мировой войны получил широкую известность благодаря беспрецедентному благотворительному поступку. В период эпидемии, в марте прошлого года, Мур объявил сбор пожертвований для поддержки Национальной службы здравоохранения. В обмен на эти пожертвования Том Мур пообещал соотечественникам сто раз обойти свой сад – до 30 апреля – дня своего столетия.

Прогулки ветерана вокруг сада увидели миллионы телезрителей. Том Мур собрал около 33 миллионов фунтов стерлингов. За свой поступок он был удостоен звания рыцаря королевы. Церемония посвящения в рыцари прошла 17 июля в Виндзорском замке.