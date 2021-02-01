Юлию Навальную оштрафовали за участие в протесте в Москве

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей жену Алексея Навального Юлию. Её признали виновной в участии в несогласованной акции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката.
Навальную задержали на протесте в Москве 31 января. В полиции она пробыла более трёх часов, затем её отпустили с административным протоколом.
По данным правозащитников, всего в России 31 января на акциях в поддержку Навального задержали более пяти тысяч человек. Это максимальное число задержанных во время российских протестов.
- Юлию Навальную задерживали в Москве и во время акции 23 января. Тогда ее отпустили без протокола.
- 27 января в квартире Навальной прошёл обыск в рамках так называемого санитарного дела после акции 23 января.
- По итогам акций 23 и 31 января в поддержку Навального возбуждено не менее 40 уголовных дел.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.