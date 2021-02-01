Прокуратура пообещала добиться замены условного срока Навальному

Генпрокуратура России считает обоснованным требование Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде.

"Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения… в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании",— говорится в сообщении ведомства.

18 января суд, который проходил в здании ОВД в Химках, отправил Навального в СИЗО до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда о замене Навальному условного срока по так называемому делу "Ив Роше" на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний.

17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России. ФСИН 29 декабря объявила его в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен в 2014 году с нарушением прав Навального.

По решению суда, Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. В августе 2017 года Навальному продлили испытательный срок до 29 декабря 2020 года из-за того, что он неоднократно не являлся в инспекцию и трижды был привлечен к административной ответственности.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа и в состоянии комы отправлен на лечение в Германию. Он утверждает, что покинул Россию не по своей воле, и отвергает претензии ФСИН. Навальный знал о том, что ему грозит задержание, но всё равно принял решение вернуться в Россию. Алексей Навальный утверждает, что отравлен был российскими спецслужбами по указанию властей, возможно, лично Владимира Путина. Опубликованное расследование Bellingcat приводит факты о слежке сотрудников ФСБ за Навальным, а один из них фактически признался в покушении на него.

"Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу... Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе. Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад", - сказал в интервью, опубликованном 1 февраля, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.