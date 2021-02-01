В Санкт-Петербурге задержали участника акции 31 января, которому полицейский угрожал пистолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой региональное управление МВД.

32-летнений уроженец Астрахани, имя которого не называется, задержан по делу о применении насилия к сотруднику полиции. В МВД считают, что действия митингующего, побудили полицейского достать табельное оружие. В сети появилось видео, на котором задержанный заявляет на камеру, что "был неправ, толкнув офицера полиции" и "готов принести извинения".

Ранее региональном управлении МВД заявили, что действия их сотрудника, направившего пистолет на участников акции, были "обоснованы и законны".

На видеозаписи с митинга видно, что во время стычки протестующих и полицейских, один из сотрудников правоохранительных органов достаёт из кобуры пистолет, после того, как его толкают в спину. В МВД утверждают, что полицейского ударили ногой.

Ранее стало известно, что по итогам митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января в десятках городов России, возбуждено не менее 40 уголовных дел. Участников акций протеста обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, порче имущества, а также в нарушении санитарных правил.