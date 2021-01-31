По итогам протестов 31 января заведено несколько уголовных дел 

По итогам акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в воскресенье в десятках городах России, возбуждено несколько уголовных дел.

Так, в Петербурге заведено дело о насилии к представителю власти. По версии следствия, участник акции протеста, имя которого не называется, дважды ударил кулаком по голове бойца ОМОНа. Сообщается, что подозреваемый уже задержан.

Кроме того, Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. Несмотря на то, что оно касается предыдущей акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января, возбуждено оно только сейчас. Утром в воскресенье полиция провела по этому делу как минимум девять обысков - в частности, в квартирах главы "Альянса учителей" Даниила Кена, активистов движения "Весна" Алексея Безрукова и Софьи Ульяшевой, муниципальных депутатов Владимира Волохонского и Василия Кунина.

В Челябинске по итогам воскресной акции протеста возбуждено уголовное дело о перекрытии дорог. В рамках расследования задержаны 23 человека, в данный момент их допрашивают.

В Москве заведено новое, второе за восемь дней, дело о нарушении санитарных правил, а также дело о приведении в негодность транспорта и дорог - по нему допрашивают задержанных в воскресенье вечером оппозиционных политиков Илью Яшина и Андрея Пивоварова.

Кроме того, в столице проводятся две доследственный проверки: о поджоге служебного автомобиля Росгвардии и насилии в отношении представителя власти. Сообщается, что подозреваемый по второму делу уже задержан: он якобы пытался ударить бейсбольной битой сотрудника ОМОНа.

В Белгороде возбуждено уголовное дело об оскорблении представился власти, обвиняемый - глава белгородского штаба Навального Максим Климов. Обвинения касается событий осени прошлого года: по версии следствия, Климов тогда оскорбил полицейских в соцсетях. В воскресенье утром полиция провела обыск у родителей активиста.

31 января в десятках городов России прошли несанкционированные уличные акции протеста в поддержку находящегося под арестом оппозиционера Алексея Навального. По последним данным, по всей стране задержаны свыше 5 тысяч человек. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отмечает, что это рекордное количество задержанных за один день в новейшей истории России. Больше всего задержанных, свыше полутора тысяч - в Москве.

Штаб Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста 2 февраля - в этот день суд в Москве может отправить оппозиционного политика в колонию.