Рассмотрение дела Навального перенесено в здание Мосгорсуда

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля будет рассматривать ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный на выездном заседании в здании Московского городского суда. Это связано с большим количеством заявок от журналистов на аккредитацию, сообщает "МБХ медиа".
На заседание пустят только участников процесса и представителей СМИ. Навальный будет присутствовать в суде лично, а не по видеосвязи из СИЗО, как это было ранее.
Ранее Генпрокуратура России заявила, что считает обоснованным требование Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде.
- 18 января суд, который проходил в здании ОВД в Химках, отправил Навального в СИЗО до 15 февраля. За сутки до этого оппозиционер прилетел в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России. ФСИН 29 декабря объявила Навального в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен в 2014 году с нарушением прав Навального.
- По решению суда, Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию дважды в месяц. В августе 2017 года оппозиционеру продлили испытательный срок до 29 декабря 2020 года из-за того, что он неоднократно не являлся в инспекцию и трижды был привлечен к административной ответственности.
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