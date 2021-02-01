Рассмотрение дела Навального перенесено в здание Мосгорсуда

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля будет рассматривать ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный на выездном заседании в здании Московского городского суда. Это связано с большим количеством заявок от журналистов на аккредитацию, сообщает "МБХ медиа".

На заседание пустят только участников процесса и представителей СМИ. Навальный будет присутствовать в суде лично, а не по видеосвязи из СИЗО, как это было ранее.

Ранее Генпрокуратура России заявила, что считает обоснованным требование Федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде.