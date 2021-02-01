Франция призвала Германию к приостановке "Северного потока–2"

Франция призвала Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток–2" из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В интервью радиостанции France Inter госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон отметил, что ранее введённых Евросоюзом санкций в отношении России недостаточно. При этом, Бон признал, что судьбу проекта предстоит решить исключительно Берлину, так как трубопровод заканчивается на территории ФРГ.

В январе с призывом ввести ограничения в отношении Москвы из-за ареста Навального выступил Европарламент. Среди прочего речь шла о приостановке "Северного потока–2".

В Германии идут разговоры о целесообразности достройки газопровода, который готов уже более чем на 90 процентов, в связи с угрозой санкций США, а также внутренней и внешней политикой Москвы.

США и ряд стран ЕС выступают против "Северного потока–2", утверждая, что он усилит зависимость Европы от газовых поставок из России и может стать орудием шантажа со стороны Москвы. Ранее Вашингтон предлагал Евросоюзу свои энергоносители.

Стороны, принимающие участие в проекте, в том числе официальные лица Германии, утверждают, что "Северный поток–2" – исключительно экономический проект.