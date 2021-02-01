Неизвестные выложили в Telegram личные данные участников протеста

Неизвестные выложили в сеть личные данные участников акции в поддержку Алексея Навального в Казани, которая прошла 23 января. Об этом сообщают Idel.Реалии.

По данным СМИ, специальный телеграм-канал, на котором публикуются фамилии, имена, возраст, а также места учёбы или работы участников акции, был создан 28 января. По словам авторов канала, для получения информации они используют сеть видеонаблюдения "Безопасный город". Отмечается, что большинство из 72 человек, данные которых уже опубликованы - подростки и студенты.

Казанский юрист Эльза Нисанбекова, защищавшая задержанных на акции 23 января, отмечает, что публикация личных данных абсолютно незаконна. Она считает, что авторами телеграм-канала могут быть сотрудники правоохранительных органов: по закону только они имеют к камерам с системой распознавания лиц оперативный доступ.

Всего в Татарстане в рамках комплекса "Безопасный город" работает более 19 тысяч видеокамер. К 2022 году власти Казани планируют оснастить системами видеонаблюдения до 98% объектов социальной сферы.