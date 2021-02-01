Неизвестные выложили в Telegram личные данные участников протеста

Неизвестные выложили в сеть личные данные участников акции в поддержку Алексея Навального в Казани, которая прошла 23 января. Об этом сообщают Idel.Реалии.
По данным СМИ, специальный телеграм-канал, на котором публикуются фамилии, имена, возраст, а также места учёбы или работы участников акции, был создан 28 января. По словам авторов канала, для получения информации они используют сеть видеонаблюдения "Безопасный город". Отмечается, что большинство из 72 человек, данные которых уже опубликованы - подростки и студенты.
Казанский юрист Эльза Нисанбекова, защищавшая задержанных на акции 23 января, отмечает, что публикация личных данных абсолютно незаконна. Она считает, что авторами телеграм-канала могут быть сотрудники правоохранительных органов: по закону только они имеют к камерам с системой распознавания лиц оперативный доступ.
Всего в Татарстане в рамках комплекса "Безопасный город" работает более 19 тысяч видеокамер. К 2022 году власти Казани планируют оснастить системами видеонаблюдения до 98% объектов социальной сферы.
- 23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключённого в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Власти отказались их согласовывать. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улицы и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акций произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трёх с половиной тысяч участников акций, из них почти полторы тысячи – в Москве.
- Следственный комитет России возбудил более тридцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, порче имущества, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.
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