Ссылки для упрощенного доступа

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Власти Москвы соберут личные данные о семьях горожан

Департамент информационных технологий Москвы создаст за 185 миллионов рублей персонализированную базу данных о каждом жителе города, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы госзакупок. 30 декабря ведомство опубликовало тендер о развитии и модернизации государственной информационной системы "Централизованное ведение профиля заявителя".

Победителя определят 1 февраля, подрядчик должен будет модернизировать систему за восемь месяцев. В документации тендера сказано, что профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объем персональных данных: номера паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, карты "Тройка", сведения о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте (VIN, ПТС, СТС), месте работы, данные о домашних животных, успеваемости детей в школе, в том числе результаты государственной итоговой аттестации. Также для системы планируют создать модуль, проверяющий информацию о реальных доходах пользователя.

В Департаменте информационных технологий сообщили "Коммерсанту", что исполнитель заказа должен развить функционал личного кабинета на портале mos.ru, чтобы ускорить и упростить получение госуслуг. "Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки".

Эксперты опасаются, что на деле в Москве может быть создана почти китайская система данных о гражданах. По словам зампреда комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Савельева, многие москвичи будут вынуждены передавать массив данных о себе, чтобы получить льготы.

"Централизация данных всегда ведет к повышению рисков утечек и неавторизованного доступа. В этом плане куда безопаснее выглядит модель, реализованная в скандинавских странах, которая позволяет не хранить данные в одном месте, а безопасно обмениваться ими заинтересованным сторонам", – считает глава юридической практики "Роскомсвободы", управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян.

  • В сеть регулярно утекают записи с муниципальных камер наблюдения: пятидневный доступ к трансляции с камеры на черном рынке стоил 3 тысячи рублей, за 10 тысяч рублей продавалась услуга поиска человека по системе распознавания лиц. В мае в открытом доступе оказались данные нарушителей самоизоляции, которым городской полицией были выписаны штрафы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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