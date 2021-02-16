Дороги к свободе. Зеленский бросает вызов Путину и Медведчуку

Какими будут внутриполитические последствия решения президента Украины Владимира Зеленского закрыть пророссийские телеканалы? Как отреагирует Кремль? Виталий Портников беседует с журналистом Сергеем Руденко, публицистом Маратом Гельманом и профессором Рижского университета Айнарсом Димантсом.
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