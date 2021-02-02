Симоновский суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда сегодня рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", приговор по которому был вынесен оппозиционеру в 2014 году.

Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Накануне московское управление МВД сообщило, что перекроет несколько улиц, ведущих к зданию Мосгорсуда. Штаб политика призвал его сторонников прийти к Мосгорсуду и поддержать его. С утра вторника сотрудники ОМОНа начали выстраиваться цепочкой перед пешеходным переходом у ворот здания, передает "Новая газета". Документы проверяют ещё на выходе из станции метро "ПРеображенская площадь".

К 9 часам утра на улице у здания Мосгорсуда уже собралось множество журналистов — как пишущих корреспондентов, так и съемочных групп, хотя пресс-служба суда обещала камеры внутрь не пускать, сообщает "Медиазона".

Позже в суд вместе с адвокатом Ольгой Михайловой приехала жена политика Юлия Навальная.

Предположительно, Алексей Навальный будет присутствовать в суде лично, а не по видеосвязи из СИЗО.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального, который проходил реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок" в Германии, в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока - в частности, не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истекал 30 декабря, а приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен с нарушением прав обвиняемого. Навальный вернулся в Россию 17 января, и его сразу же задержали и арестовали.