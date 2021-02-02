Навальный в суде: "Путин войдёт в историю как отравитель". Полный текст

Алексей Навальный, выступая во вторник в суде, который рассматривает вопрос о замене ему условного срока наказания по делу "Ив Роше" на реальный, вновь обвинил президента России Владимира Путина в организации покушения на него, а также его уголовного преследования. Аудиозапись выступления Навального:

Полный текст выступления Алексея Навального

Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Потому что выглядит все немножко странновато. Вот сидят двое, и один из них говорит… Мы доказали и показали, что он не геополитикой занимается, а проводит совещание, на котором решает, как воровать у политиков-оппонентов трусы, мазать их химическим оружием и пытаться их убить. Главное в этом процессе даже не то, чем он закончится для меня, посадят меня или не посадят, посадить, в общем-то, меня несложно по одному или по другому делу. Главное, для чего это происходит, чтобы запугать огромное количество людей. Это же так работает: одного сажают, чтобы испугать миллионы. У нас 20 миллионов человек за чертой бедности, у нас десятки миллионов живут, не имея ни малейших перспектив. У нас десятки миллионов людей относятся именно к тем, про которых мы каждый день говорим. В Москве жизнь еще более-менее, а отъедете за 100 километров – там вообще полный швах. И вот у вас вся страна живет в этом швахе, не имея ни малейших перспектив, получая 20 тысяч рублей, и они все молчат, и их пытаются заткнуть вот ровно такими показательными процессами. Посадить вот этого, чтобы напугать миллионы. Кто-то вышел на улицу – посадить еще пять человек, чтобы испугать 15 миллионов. И главное, что я хочу сказать. Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же неправда, что это демонстрация силы – вот это все, Росгвардия, эта клетка. Это демонстрация слабости, просто слабости. И миллионы, и сотни тысяч посадить нельзя. И я очень надеюсь, что люди будут все больше и больше осознавать это. И когда они осознают, а такой момент придет, все это рассыплется. Потому что вы не посадите всю страну, потому что всех этих людей, которых лишили перспектив, лишили будущего, которые живут в богатейшей стране и получают ноль от национальных богатств, ноль получают все остальные, мы только по количеству миллиардеров в мире растем, все остальное падает. Я сижу в своей камере и слышу репортажи о том, как подорожало масло, подорожали макароны, подорожали яйца. 2021 год, страна – экспортер нефти и газа. У нас вся страна говорит о том, что макароны подорожали, и мы жить больше не можем. И вот вы этих людей лишили перспектив, и вы эти людей пытаетесь запугать. Я призываю всех не бояться! Вся эта власть основана…

- (нрзб) Давайте вернемся к представлению.

Навальный: Я уже прямо там нахожусь, я прямо в центральной части этого нахожусь.

- Вы ничего не сказали по поводу представления. Ваше отношение к представлению (нрзб), а не по поводу политики.

Навальный: Все, что я говорю, ваша честь, посмотрите, послушайте… Вы говорите, что…

- Давайте вернемся к процессу.

Навальный: …я ничего не сказал по поводу представления. Вот это все – представление и есть. И все, что я говорю, это мое отношение к представлению, которое вы устроили. Давайте я непосредственно перейду к представлению.

Так вот, бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но бывает еще хуже, когда беззаконие и произвол надевают на себя мундир прокурора или судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека не подчиняться тем законам, которые обряжены вот в эти мантии. То, что за вами и внутри вас, это и есть произвол и беззаконие. И долг каждого человека – не подчиняться вам, не подчиняться таким законам.

- (нрзб) сейчас призываете, а не даете свою позицию по представлению.

Навальный: Я призываю абсолютно всех…

- У нас же сейчас не митинг, давайте вернемся к представлению, я вас прошу.

Навальный: У нас не митинг, у нас мое выступление. Я вернулся, ваша честь.

- Вы не по представлению даете свою позицию, а рассказываете…

Навальный: Все будет очень хорошо. Я вернулся к нашему представлению, я ровно про наше представление и говорю.

- Вы не сказали вашу позицию (нрзб).

Навальный: Вы теперь говорить мне мешаете, давайте по очереди хотя бы.

- Потому что давайте мы не будем политикой заниматься.

Навальный: Я высказываю свое мнение.

- Вот скажите мнение по поводу…

Навальный: У меня сложилось мнение относительного этого представления, вот я вам его и высказываю. Другого мнения у меня нет, и будьте добры меня выслушать. Еще раз хочу сказать, что, когда произвол и беззаконие надели ваши мундиры и изображают из себя закон, то долг каждого честного человека – не подчиняться вам и бороться с вами всеми силами. И я, как могу, борюсь. И буду продолжать это делать. Несмотря на то, что сейчас с учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазывать химическим оружием, наверное, за мою жизнь никто не даст и три копейки, но, тем не менее, даже сейчас, даже со своего места я говорю, что я буду с вами бороться, и призываю всех остальных не бояться вас и делать все, чтобы закон, а не ряженые в мундирах и мантиях, восторжествовали. И я приветствую всех тех, что борется и кто не боится, всех честных людей. Я приветствую и благодарю сотрудников ФБК, которые сейчас сидят под арестом, и всех остальных по всей стране, кто не боится и выходит на улицы, потому что у них есть такие же права, как у вас. Потому что наша страна принадлежит и им в той же самой степени, как и вам, и как всем остальным. Мы такие же граждане, и мы требуем нормального правосудия, нормального отношения к нам, участия в выборах, участия в распределении национальных богатств. Да, мы всего этого требуем! И я хочу сказать, что если есть… В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь – это вот те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, которые не смотрят в стол, и которые никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменят нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки. И я требую…

- Ваше мнение по представлению (нрзб).

Навальный: Мне мнение… я закончил уже. Мое мнение заключается в том, что я требую немедленного освобождения, немедленной свободы для себя и для других арестованных. Я не признаю это все представление, оно полностью лживо, оно не соответствует закону. И я требую своего немедленного освобождения. Спасибо!

Навальному грозит замена условного срока - 3,5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве - на реальный, по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве заявляют, что Навальный нарушил условия испытательного срока. Дело разбирает судья Симоновского суда, но заседание проходит в здании Мосгорсуда.