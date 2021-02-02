В школах появятся воспитатели для обсуждения политики и митингов

С 2022 года во всех российских регионах пройдут конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию. Они должны будут обсуждать со школьниками, в том числе политические темы и митинги. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Кремле.

О конкурсах "Навигаторы детства" на такие должности в школах на днях сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, их уже провели в 10 пилотных регионах, а с 1 марта там появятся ставки советников-воспитателей. Для них предусмотрена ежемесячная надбавка в 15 тысяч рублей. Всего в России более 40 тысяч школ.

Источник "Коммерсанта" уточнил, что тема участия подростков в протестах обсуждается "на самых верхах", поэтому Кремль сейчас намерен активизировать все молодёжные проекты.

За этот проект отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курирует администрация президента. Возглавляет РДШ 33-летняя Ирина Плещева — до этого она работала в прокремлёвском движении "Наши" и Общероссийском народном фронте (ОНФ).

По словам Плещевой, основной задачей советника- воспитателя будет общение с молодёжью "на их темы": "Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую они слушают, вести соцсети". Плещева подчеркнула, что особое внимание надо уделять подросткам, которых задерживали на несанкционированных акциях: "Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты".

Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина считает, что советники по воспитанию в школе - необходимы. Но они обязательно должны иметь необходимую квалификацию, чтобы выстроить откровенный диалог с подростками, сейчас же этого нет.

По мнению сопредседателя профсоюза "Учитель" Всеволода Луховицкого, приход в школу новых людей "ничего, кроме смеха, не вызовет", поскольку "ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей". Психолог Людмила Петрановская также назвала инициативу смешной. В любом случае среднестатистический школьник, который интересуется общественно-политическими вопросами, умнее гипотетических людей, придумавших это, считает она.

Участие школьников и студентов в протестах в России стало заметным в 2017 году после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон" о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве.

В акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января, также участвовали школьники. Сообщалось о по меньшей мере пятистах задержанных несовершеннолетних.

Накануне акций протеста 23 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Обвинение по этому делу предъявлено ближайшему соратнику Навального Леониду Волкову. Хотя сам Волков призвал родителей не отпускать детей на акции.

В вовлечении несовершеннолетних в митинги обвинил организаторов акций президент Владимир Путин, заявив, что "так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей".