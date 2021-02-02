Суд оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой

Апелляционный военный суд 2 февраля отклонил апелляционную жалобу журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которую приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма. Об этом Север.Реалии рассказала сама Прокопьева.

Ранее Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за рассуждений о причине взрыва в ФСБ Архангельска, который устроил 17-летний Михаил Жлобицкий, сам ставший его единственной жертвой. Обвинение требовало для Прокопьевой 6,5 лет колонии и запрет в течение четырех лет заниматься журналистикой. Суд признал Прокопьеву виновной и оштрафовал на 500 тысяч рублей.



Защита Прокопьевой подала ходатайство об исключении из дела экспертизы Ольги Якоцуц, которая обнаружила в публикации журналистки признаки оправдания терроризма. Адвокаты посчитали ее недопустимым доказательством, так как экспертиза содержала нарушения, например, была представлена на подложном бланке. Суд отказал. При этом он приобщил решение псковского городского и областного судов по иску Якоцуц о защите чести достоинства к Прокопьевой.​

Прокурор на заседании заявил суду, что Прокопьева является "рупором Запада", так как сотрудничает с иностранными СМИ.

"Статья преследует цель формировать у аудитории негативное отношение к представителям правоохранительных органов и разжигать протестные настроения. Я был не знаком с творчеством Прокопьевой до этого материала, но уверен, что она и до этого писала в этом духе, к этому привыкли ее коллеги, поэтому ничего такого в ее опусе не заметили. Но хочу заметить, что конкретно в этом случае она преступила не только моральные рамки, но и рамки закона", - сказал прокурор.



Он уточнил, что журналистка сравнивала Жлобицкого с народовольцем и борцом за свободу, по его мнению, ни в одной стране Запада ей не позволили бы создавать для террориста положительный образ.



"То, что меня удивило, так это то, что прокурор фактически признал, что это политическое дело, и наказать меня надо не за то, что в моем тексте есть пропаганда терроризма, а за то, что я представляю какие-то неправильные СМИ и выражаю неправильные взгляды. Он говорит: кто-то в соцсетях называл Жлобицкого героем и за это заслуженно поплатился, а Прокопьева просто более витиевато рассуждала. По сути он даже не спорил, что никакого фактического оправдания терроризма не было. Он говорил про рупор Запада. Такого каминаута от нашей прокуратуры я еще не видела", - прокомментировала Светлана Прокопьева.