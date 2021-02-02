Один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции нового типа. Эффективность препарата составила 91,6 процента, говорится в публикации.

Вакцинация проходила в два этапа: две дозы вводились с промежутком в 21 день. Добровольцы получали вакцину либо плацебо, соотношение числа участников равнялось 3 к 1. В анализ вошли данные 19 866 добровольцев, получивших обе инъекции вакцины или плацебо, из выборки исключали несовершеннолетних, беременных, ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В или С.

В ходе исследования стало известно о четырех смертях участников – три летальных случая зафиксированы в группе вакцинации и один в группе плацебо. Исследователи не связывают эти происшествия с препаратом. 45 участников пожаловались на серьёзные побочные эффекты – это около 0,3 процента испытателей.

"Спутник V" разработана московским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии, она использует новую технологию работы таких препаратов, доставляя геном коронавируса вместе с аденовирусами.

Регистрация "Спутника" проходила до публикаций результатов испытаний и сопровождалась громкими политическими заявлениями, это вызывало у многих экспертов и членов научного сообщества опасения относительно ее эффективности.

В России объявлена массовая вакцинация препаратом, однако из регионов продолжают приходить жалобы на отсутствие препарата. Кроме того, иммунизация "Спутником" проходит в Аргентине.

После вакцинации 200 тысяч человек министерство здравоохранения латиноамериканской республики выпустило отчёт о побочных эффектах российского препарата. Нежелательные явления были выявлены в 4,5 процента случаев – в основном, речь идёт о повышении температуры, головных болях и боли в месте укола.