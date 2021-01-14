Исследование: в 42 регионах России нельзя привиться от COVID-19

К началу января в 42 российских регионах нельзя было поставить прививку от COVID-19. Об этом говорится в докладе фонда "Петербургская политика". Аналитики разделили все российские регионы на шесть групп в зависимости от возможности для жителей по собственному желанию сделать прививку. В докладе отмечается "заведомая неравномерность доступа к вакцине для жителей отдельных территорий". Эксперты предполагают, что официальные оценки общего объёма вакцинации - власти утверждают, что вакцинированы уже сотни тысяч человек - "формируются преимущественно за счёт вакцинации военнослужащих и других категорий, не попадающих в региональную статистику".

К группе с наиболее низким результатом отнесены, в частности, Республика Алтай, Башкирия, Бурятия, Владимирская область, Дагестан, Забайкальский край, Калужская область, Хабаровский край, Чечня. Некоторые из этих регионов отчитались, что получили ограниченные партии вакцины и прививались в основном медики, работники образования и социальной сферы.

В докладе выделена также группа регионов, где "доступность отсутствует, однако идёт предварительная запись". Таких областей восемь: Воронежская, Оренбургская, Тульская, Томская, Липецкая, Вологодская и Магаданская области, а также Приморский край. Здесь пока прививают только людей, которые рискуют заразиться в силу своих должностных обязанностей.

В группу "ограниченной доступности вакцинации" вошли 14 регионов: туда поступили партии вакцины, идёт вакцинация врачей и учителей, но ситуация именно с массовой вакцинацией не ясна. Например, в Новосибирской области "в некоторых учреждениях началось массовое вакцинирование населения, однако часть поликлиник не получала такого распоряжения". В Ставропольском крае власти заявили, что после того, как привьются все врачи и учителя, вакцинироваться смогут и все желающие — "в первые месяцы 2021 года". А в Мордовии только 6 января было объявлено о начале вакцинирования медиков, педагогов, работников социальной сферы, а также жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

К регионам с "низкой доступностью" отнесены 11 республик и областей: Челябинская, Омская, Костромская, Орловская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия, Северная Осетия, Адыгея. В Челябинской области 12 января участковые терапевты начали обзванивать людей пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, с приглашениями по желанию принять участие в вакцинации, а с 1 февраля в регионе начнёт работать единый сервис для записи на вакцинацию. В Новгородской области 11 января были вакцинированы первые десять человек из 1 тысячи желающих и записавшихся на прививку, а в Коми объявили, что с 11 января началась вакцинация всех желающих — до этого вакцинировали только медработников.

В группы со "средней доступностью" и "высокой доступностью" вошли по пять регионов. Петербург, Кемеровская, Курганская и Белгородская области, а также Алтайский край внесены в группу со средней доступностью — там вакцинация всех желающих уже идёт, но её масштабирование ожидается с середины января. При этом, как указано в докладе, в Алтайском крае холодильники для хранения прививки есть только в трёх городах — Барнауле, Бийске и Рубцовске, а очередь на прививку расписана на две недели вперед.

К регионам с высокой доступностью массовой вакцинации в докладе отнесены Москва, где на 1 января были вакцинированы 50 тысяч человек, Московская область (более 17,1 тысячи на 6 января), Сахалинская область (более 1 тысячи человек на конец декабря), а также самые маленькие по численности населения регионы: Ненецкий и Чукотский АО. В докладе делается вывод о преимущественно "низком объёме вакцинации" в масштабах страны.

Исполнительный директор Ассоциации по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила "Открытым медиа", что пока трудно судить о доступности вакцины, так как неизвестен объём производства. "Об этом можно было бы судить, если бы в реестре Росздравнадзора о вводе в гражданский оборот лекарственных средств помимо партий, выпущенных в обращение, указывался бы и их объём, но этого нет, — говорит она. — А других открытых данных пока нет".

Собеседник, близкий к организаторам производства российской вакцины, сообщил "Открытым медиа", что к настоящему времени произведено около 1,5 млн доз.

2 декабря 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что через неделю сможет доложить о готовности регионов к началу вакцинации. Имелся в виду сбор данных от региональных властей о подготовке инфраструктуры, а также оценка потребности в препарате. В ответ Владимир Путин поручил "на следующей неделе не доложить, а начать массовую вакцинацию", так как, по его данным, в ближайшее время возможно производство 2 млн доз вакцины "Спутник V". Спустя несколько дней о начале вакцинации объявили московские власти, открыв более 70 прививочных пунктов.