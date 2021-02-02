Жителя Москвы арестовали на 8 суток за комментарий о митинге

Суд в Москве арестовал на восемь суток местного жителя Илью Оленева, который опубликовал комментарий об акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального под постом про скидки на обои. Об этом сообщает "Медиазона".
Оленева признали виновным по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и 23 января отправили под административный арест. За два дня до этого он оставил комментарий под постом в паблике "Подслушано в Тушино" в социальной сети "ВКонтакте", в котором говорилось, что 23 января в одном из местных строительных магазинов будет акция со скидками на обои. В своём комментарии Оленев написал, что в Москве в тот же день будет ещё одна акция на Пушкинской площади и призвал на неё выходить.
По словам Оленева, пока находился под арестом, у него дома прошёл обыск по "санитарному делу". Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него ноутбук, а затем дважды допросили в качестве свидетеля - один раз в спецприёмнике и один раз уже после ареста. На допросе Оленев пояснил, что комментарий был шуточным и он не собирался ходить на акции.
- Уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено на следующий день после акций протеста. 27 января по этому делу полицейские и следователи провели обыски у двух десятков соратников Навального и активистов. Позднее под домашний арест до 23 марта были отправлены Юрист ФБК Любовь Соболь, брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.
- По версии следствия, "неустановленные лица" в период с 18 по 23 января призывали через соцсети к участию в акции в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве. Следствие утверждает, что, следуя призыву, в центр Москвы приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом тогда заявили, что на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.
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