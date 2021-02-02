Жителя Москвы арестовали на 8 суток за комментарий о митинге

Суд в Москве арестовал на восемь суток местного жителя Илью Оленева, который опубликовал комментарий об акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального под постом про скидки на обои. Об этом сообщает "Медиазона".

Оленева признали виновным по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и 23 января отправили под административный арест. За два дня до этого он оставил комментарий под постом в паблике "Подслушано в Тушино" в социальной сети "ВКонтакте", в котором говорилось, что 23 января в одном из местных строительных магазинов будет акция со скидками на обои. В своём комментарии Оленев написал, что в Москве в тот же день будет ещё одна акция на Пушкинской площади и призвал на неё выходить.

По словам Оленева, пока находился под арестом, у него дома прошёл обыск по "санитарному делу". Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него ноутбук, а затем дважды допросили в качестве свидетеля - один раз в спецприёмнике и один раз уже после ареста. На допросе Оленев пояснил, что комментарий был шуточным и он не собирался ходить на акции.