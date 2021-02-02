Чехия предоставила убежище россиянину, строившему космодром Восточный

Министерство внутренних дел Чехии приняло решение предоставить временное убежище российскому предпринимателю Виталию Гинзбургу - российские власти обвиняют его в хищениях и невыплате кредита. Об этом сообщила адвокат российского предпринимателя Марина Мусилова. По ее словам, решение МВД Чехии дает возможность Гинзбургу выйти на свободу после почти двухлетнего тюремного заключения в Чехии – именно столько длилось рассмотрение его дела после ареста в пражском аэропорту Рузыне по запросу России в апреле 2019 года.
Временная международная охрана предоставлена Гинзбургу на срок 12 месяцев. После этого чешские власти вновь будут рассматривать решение о выдаче предпринимателя России.
Виталий Гинзбург был объявлен в международный розыск в марте 2019 года, когда Хамовнический суд Москвы вынес решение о его заочном аресте по обвинениям в "присвоении средств и растрате в особо крупном размере". Основания, послужившие вынесению такого решения, обнародованы не были.
- В России арест связывают с серией коррупционных скандалов и забастовками рабочих из-за невыплаченных зарплат во время строительства космодрома Восточный. В начале 2015 года Счетная палата заявила о превышении затрат на строительство Восточного на 13 миллиардов рублей. Следственный комитет России после этого возбудил два уголовных дела о хищениях бюджетных средств.
- Еще один судебный процесс в отношении Гинзбурга связан с кредитом в размере полмиллиарда рублей, выданных банком ВТБ компании Гинзбурга "Экономические системы". Решение о возврате кредита с процентами было принято сначала судом низшей инстанции, а затем, в ноябре 2017 года, и апелляционным судом. Гинзбург на процессе не присутствовал и просил суд отложить рассмотрение дела из-за того, что находился на лечении в Германии. В решении – на основании данных, предоставленных ВТБ – говорится, что кредит не был погашен целиком. В решении нет информации, осуществляла ли компания "Экономические системы" какие-либо платежи до появления задолженности перед банком. Однако, в решении записано, что через год после выдачи кредита компания подписала с банком дополнительное соглашение по займу.
- В июне прошлого года Городской суд Праги принял решение о выдаче Виталия Гинзбурга России, однако он впоследствии подал апелляцию на это решение и одновременно подал запрос на предоставление ему убежища. Он считает, что на родине он не может рассчитывать на справедливый процесс, а также что его преследование является политически мотивированным.
- В 2014 году компание Ernst&Young объявила Виталия Гинзбурга предпринимателем года в номинации "Инновационный город". Во время церемонии вручения награды предприниматель, в частности, говорил о том, что награда означает, среди прочего, и частичное признание государством его успехов. В то же время, при нахождении в чешской тюрьме, Гинзбург дал несколько интервью местным СМИ, в которых критически высказывался о действиях российских властей. В частности, он обращал внимание на жестокость полиции по отношению к демонстрантам во время протестов летом и осенью 2019 года во время выборов в Мосгордуму, а также на судьбу несправедливо осужденных политзаключенных в России и дело Алексея Навального.
- Компания Гинзбурга "Экономические системы" была основана в 1993 году и занималась внедрением интегрированных систем коммуникации, контроля и безопасности на нескольких крупных объектах – в аэропорту Внуково, для "Лукойла", MTS и других. На сайте компании нет информации о проектах, связанных с космодромом Восточный, он не обновлялся с 2014 года, вероятно потому, что компания Гинзбурга была признана банкротом.
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