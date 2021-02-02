Чехия предоставила убежище россиянину, строившему космодром Восточный

Министерство внутренних дел Чехии приняло решение предоставить временное убежище российскому предпринимателю Виталию Гинзбургу - российские власти обвиняют его в хищениях и невыплате кредита. Об этом сообщила адвокат российского предпринимателя Марина Мусилова. По ее словам, решение МВД Чехии дает возможность Гинзбургу выйти на свободу после почти двухлетнего тюремного заключения в Чехии – именно столько длилось рассмотрение его дела после ареста в пражском аэропорту Рузыне по запросу России в апреле 2019 года.

Временная международная охрана предоставлена Гинзбургу на срок 12 месяцев. После этого чешские власти вновь будут рассматривать решение о выдаче предпринимателя России.

Виталий Гинзбург был объявлен в международный розыск в марте 2019 года, когда Хамовнический суд Москвы вынес решение о его заочном аресте по обвинениям в "присвоении средств и растрате в особо крупном размере". Основания, послужившие вынесению такого решения, обнародованы не были.