Латвия единолично проведёт ЧМ-2021 по хоккею с шайбой, решила IICHF

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) предоставил Латвии единоличное право провести чемпионат мира в 2021 года в Латвии.
Изначально планировалось провести первенство мира по хоккею одновременно в Минске и Риге. 18 января Международная федерация хоккея объявила, что в Минске чемпионат не будет проводиться.
- Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель 11 января 2021 года приехал в Минск, чтобы обсудить с Александром Лукашенко чемпионат мира по хоккею. Белорусская оппозиция и латвийская сторона, а также ряд других стран – участников чемпионата неоднократно высказывались против проведения в Беларуси этого мероприятия из-за жестокого подавления гражданских протестов.
- Представительница белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская на встречах с министрами иностранных дел ряда европейских стран высказывалась за перенос чемпионата из Беларуси.
- Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Россия будет участвовать в чемпионате мира по хоккею в 2021 году. При этом Третьяк заявил, что белорусские матчи ЧМ можно провести в Санкт-Петербурге.
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