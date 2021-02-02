Латвия единолично проведёт ЧМ-2021 по хоккею с шайбой, решила IICHF

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) предоставил Латвии единоличное право провести чемпионат мира в 2021 года в Латвии.

Изначально планировалось провести первенство мира по хоккею одновременно в Минске и Риге. 18 января Международная федерация хоккея объявила, что в Минске чемпионат не будет проводиться.