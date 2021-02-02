СК о самосожжении Ирины Славиной: "Это манипуляция обществом" 

Следственный комитет по Нижегородской области в третий раз отказался возбуждать уголовное дело по факту самосожжения журналистки Ирины Славиной, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката семьи погибшей Александра Караваева.

По его словам, решение было принято на основании психолого-психиатрической экспертизы Славиной, проведённой уже после её смерти. В документе сказано, что самоубийство журналистки - "это своеобразная манипуляция обществом", и что самосожжение она совершила "по собственной воле, в форме протеста на фоне идеи борьбы с действующей властью".

Ранее СК дважды отказывал в возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства. Этого требовали родственники погибшей, а также сотни правозащитников, журналистов, оппозиционных активистов и политиков. Они указывали на то, что Славина неоднократно сталкивалась с целенаправленным давлением со стороны правоохранительных органов. В СК, однако, не нашли "объективных данных", которые бы подтвердили состав преступления.

Нижегородская журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения 2 октября прошлого года у здания городского управления МВД. В соцсетях она оставила запись о том, что в её смерти просит винить Российскую Федерацию.

Накануне суицида в квартире Славиной прошёл обыск: сотрудники силовых структур искали счета, листовки и брошюры движения "Открытая Россия", признанного нежелательной организацией. При этом обыск проходил в рамках уголовного дела, которое завели не на Славину, а на нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Тем не менее, у журналистки изъяли все компьютеры, телефоны и другие носители информации. Она жаловалась на то, что её лишили всех средств работы. До этого Славина неоднократно заявляла о давлении со стороны правоохранительных органов и связывала это со своей деятельностью.

В декабре Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека заявил, что не понимает, что стало причиной суицида Ирины Славиной, назвав её "психически неуравновешенным человеком".